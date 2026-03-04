Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο, αφού πληροφορήθηκε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να επικοινωνούν με το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με το Axios.

Η παρέμβαση του Νετανιάχου δείχνει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός πριν επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πληροφορίες που δημιούργησαν υποψίες ότι είχε υπάρξει κάποια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητηθεί ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Τη Δευτέρα ο Νετανιάχου επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και ρώτησε αν είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες ή ανταλλαγή μηνυμάτων.

«Ο Λευκός Οίκος είπε στον Μπίμπι ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μιλούσε με τους Ιρανούς πίσω από την πλάτη του», ανέφερε μία από τις πηγές.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επικοινωνούν σχεδόν καθημερινά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, καθώς και με άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, ο συντονισμός τον τελευταίο μήνα ήταν πολύ στενός.

«Ξέρουν ότι δεν μιλάμε με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος και άλλη πηγή με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες το Ιράν έστειλε μηνύματα στην κυβέρνηση Τραμπ μέσω χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών της περιοχής, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν απάντησαν.

«Αντιμετωπίσαμε αυτά τα μηνύματα ως ανοησίες», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Axios.

Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι στελέχη του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν επικοινώνησαν έμμεσα με τη CIA μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών μιας τρίτης χώρας, προτείνοντας να συζητηθούν όροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ ή ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν είχαν καμία συνομιλία με τον Αλί Λαριτζανί, τον Αμπάς Αραγτσί ή οποιονδήποτε άλλον από το ιρανικό καθεστώς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τρίτη.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο συνομιλιών με το ιρανικό καθεστώς.

«Η αεράμυνά τους, η αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η ηγεσία τους έχουν καταστραφεί. Θέλουν να μιλήσουν. Τους είπα “πολύ αργά!”», έγραψε στο Truth Social.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.