Στη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες επίκειτο μεταφορά μεγάλης ποσότητας όπλων μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από το Γραφείο Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και το Γραφείο Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην περιοχή της Θράκης.

Το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών, τα οποία είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μέσω συνοριακού σταθμού στον Έβρο. Από την παρακολούθησή τους προέκυψε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού έναν ταξιδιωτικό σάκο και μία βαλίτσα. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα «όπλα φαντάσματα», ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που είχε εξιχνιάσει η ίδια υπηρεσία το 2025 και το 2026.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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