Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, σχολίασε τα σενάρια για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, ενώ υπερασπίστηκε την προοπτική τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και έκανε ειδική αναφορά στην πρόοδο των έργων για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τη συνολική ανάπλαση του Βοτανικού.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Όπως είπε, όταν η κυβέρνηση προχωρά σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις κατηγορείται ότι είναι «ανάλγητη», ενώ όταν λαμβάνει θετικά μέτρα κατηγορείται ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Τόνισε ότι στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε η πορεία των δέκα εμβληματικών νομοσχεδίων και των τριάντα σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και έργων της χρονιάς, σημειώνοντας πως πολλά έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο και αρκετά ακόμη θα προχωρήσουν στο δεύτερο.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Έχουν μείνει μήνες αρκετοί, μέχρι τις εκλογές. Ε, λογικό είναι τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να ανεβάζουν στροφές. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, όπου υπάρχει δημοκρατία. Καθώς πλησιάζουν κάπως οι εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα».

«Όποιος και αν κάνει κόμμα, ο κόσμος της ΝΔ μένει στην παράταξη»

Αναφερόμενος στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στη συνάντησή του με 3 βουλευτές της ΝΔ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι άλλο οι προσωπικές σχέσεις και άλλο η πολιτική στάση.

Υπενθύμισε ότι οι τρεις βουλευτές ξεκαθάρισαν δημόσια πως στηρίζουν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Για τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια, υπήρξε υπουργός του και διατηρούν ανθρώπινες σχέσεις, ωστόσο οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο.

Εκτίμησε πάντως πως η ιστορία της ΝΔ έχει δείξει ότι όποιος δημιουργεί κόμμα στα δεξιά ή δίπλα στην παράταξη δεν καταφέρνει να αποκτήσει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως είπε, «ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη».

Ως προς τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αναλύονται με υπερβολική ακρίβεια οι διαφορές μισής ή μίας μονάδας.

Υπενθύμισε ότι ούτε πριν από τις εκλογές του 2023 προέβλεπαν οι μετρήσεις αυτοδυναμία ή ποσοστό 41% για τη ΝΔ, καθώς τότε εμφάνιζαν την παράταξη κοντά στο 32%-34%.

Όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι κάλπες τα διλήμματα γίνονται πιο καθαρά και οι αναποφάσιστοι αποφασίζουν, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέπτυξε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.

Πρώτον, επειδή – όπως ανέφερε – η κυβέρνηση υλοποίησε σχεδόν όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επικαλούμενος μελέτη σύμφωνα με την οποία το 91% των εξαγγελιών είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Δεύτερον, επειδή θεωρεί ότι στο δίλημμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός υπερέχει σε εμπειρία, αποτελεσματικότητα, γνώση των θεμάτων και διεθνές κύρος.

Τρίτον, επειδή η ΝΔ θα παρουσιάσει, όπως είπε, το πρόγραμμά της για το 2030, επιλέγοντας να υποσχεθεί λίγα και συγκεκριμένα, αντί για ανεφάρμοστες εξαγγελίες.

Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις που θα εξαντλούν τα δημοσιονομικά περιθώρια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.

«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί, κάποιοι ψάχνουν δικαιολογίες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Χατζηδάκης για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα.

Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.

Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.

Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, διερωτώμενος αν θα υπήρχε η ίδια στάση ανοχής σε περίπτωση κατάληψης του χώρου από ακροδεξιά οργάνωση.

«Πάνε καλά τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, χαίρομαι και εγώ»

Αναφερόμενος στα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι εξελίσσονται κανονικά και επανέλαβε πως στόχος είναι η ομάδα να αγωνιστεί στη νέα της έδρα τη σεζόν 2027-2028.

Όπως είπε, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, με γήπεδα, προπονητήρια και πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο έργο αφορά τη συνολική ανάπλαση του Βοτανικού και του Ελαιώνα, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την αξιοποίηση έκτασης περίπου 5.000 στρεμμάτων.

«Αρχιτεκτονικά γραφεία θα έρθουν να μας πουν τι μπορεί να γίνει με τη μεταστέγαση των ΚΤΕΛ, με τη μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών, με χώρους πρασίνου να δούμε πώς ο τόπος αυτός μπορεί να κατοικηθεί επίσης για να αντιμετωπίσουμε και με αυτόν τον τρόπο και το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο έχουμε», όπως είπε. «Άρα θα είναι μια παρέμβαση πολύ σημαντική αστικής ανάπλασης, αναζωογόνησης του Βοτανικού, αναζωογόνησης του Ελαιώνα, αναζωογόνησης της Αθήνας».

Πηγή: skai.gr

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