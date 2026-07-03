Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

Για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 49χρονης συντρόφου του συνελήφθη λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη του 50χρονου έγινε μετά από καταγγελία της 49χρονης συζύγου του, υπηκόου Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λιμενάρχης φέρει τον βαθμό του πλοιάρχου.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το ΑΤ Λευκού Πύργου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στο Ναυτοδικείο.

Πηγή: skai.gr

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