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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

Σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία έγινε μετά από καταγγελία της 49χρονης συζύγου του

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Λιμενικό

Για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 49χρονης συντρόφου του συνελήφθη λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη. 

Η σύλληψη του 50χρονου έγινε μετά από καταγγελία της 49χρονης συζύγου του, υπηκόου Βουλγαρίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λιμενάρχης φέρει τον βαθμό του πλοιάρχου. 

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το ΑΤ Λευκού Πύργου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στο Ναυτοδικείο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λιμεναρχείο Λιμενικό Θεσσαλονίκη ενδοοικογενειακή βία
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