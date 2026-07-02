Εντατικές προετοιμασίες έχει ξεκινήσει η Τεχεράνη για την τελευταία διαδρομή του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οργανώνοντας μια τελετή που ξεπερνά τα όρια μιας κρατικής κηδείας και επιδιώκει να στείλει σαφές πολιτικό μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Με εκατομμύρια πενθούντες να αναμένονται στους δρόμους, τις αρχές σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και διεθνείς αντιπροσωπείες να δίνουν το «παρών», οι εξαήμερες τελετές σε πέντε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ προδιαγράφονται ως η μεγαλύτερη κρατική κηδεία στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη πραγματοποιείται σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, κατά τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η πολύμηνη καθυστέρηση συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο, την εκεχειρία που ακολούθησε και τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Τεχεράνη επέλεξε να προχωρήσει τώρα στις τελετές, σε μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης, καθώς Ιράν και ΗΠΑ έχουν παγώσει τις ανταλλαγές πυρών, ενώ συνεχίζονται οι εύθραυστες συνομιλίες για το Στενό του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις.

Για το ιρανικό καθεστώς, ζητούμενο δεν είναι μόνο η ομαλή διεξαγωγή της κηδείας, αλλά και η προβολή μιας εικόνας εσωτερικής συνοχής και διεθνούς ισχύος μπροστά σε ξένους αξιωματούχους, θρησκευτικούς ηγέτες και εκατομμύρια πενθούντες.

Τελετές σε πέντε πόλεις σε Ιράν και Ιράκ

Οι τελετές θα αρχίσουν το Σάββατο, 4 Ιουλίου, και την Κυριακή στην Τεχεράνη, στο συγκρότημα προσευχής Mosalla, τον βασικό χώρο μεγάλων κρατικών και θρησκευτικών συγκεντρώσεων στην ιρανική πρωτεύουσα. Το Mosalla, που σημαίνει «τόπος προσευχής», έχει φιλοξενήσει κηδείες κορυφαίων προσωπικοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και λειτουργεί ως συμβολικό κέντρο κρατικού πένθους.

Η κύρια νεκρώσιμη πομπή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, σε διαδρομή δέκα χιλιομέτρων από την πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν έως την πλατεία Αζαντί, την «Πλατεία Ελευθερίας». Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους του Ιράν, συνδεδεμένο με τις μεγάλες μαζικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, από την επανάσταση του 1979 έως τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας την τελετή «τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ιστορία της πόλης».

Στις 7 Ιουλίου, η πομπή θα μεταφερθεί στην Κομ, με διαδρομή από το ιερό της Φατιμά Μασουμέχ έως το τέμενος Τζαμκαράν. Η Κομ αποτελεί το κέντρο της σιιτικής θεολογικής εκπαίδευσης στο Ιράν και μία από τις σημαντικότερες πόλεις του δωδεκαϊμαμικού σιιτικού Ισλάμ. Το τέμενος Τζαμκαράν, στα περίχωρα της πόλης, συνδέεται με τον Κρυμμένο Ιμάμη, τον Μαχντί, και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τους σιίτες.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο Ιράκ, όπου έχουν προγραμματιστεί τελετές στη Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο ιερότερες πόλεις του σιιτικού Ισλάμ. Εκεί βρίσκονται τα ιερά του πρώτου ιμάμη, Αλί, και του τρίτου ιμάμη, Χουσεΐν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε τις δύο πόλεις στο πλαίσιο ταξιδιού του στο Ιράκ και είχε συναντήσεις με τους κυβερνήτες τους για την προώθηση των προετοιμασιών.

Η ταφή θα γίνει στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, γενέτειρα του Χαμενεΐ και ιερότερη πόλη του Ιράν. Εκεί βρίσκεται το ιερό του Ιμάμη Ρεζά, του όγδοου ιμάμη του σιιτικού Ισλάμ, καθώς και το Astan Quds Razavi, το πλουσιότερο θρησκευτικό ίδρυμα της χώρας. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο με δεσμούς σε κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μόνο στην ταφή στη Μασχάντ θα παραστούν οκτώ έως δέκα εκατομμύρια άνθρωποι.

Ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ υπηρέτησε ως ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας για 37 χρόνια, αποτελώντας τον δεύτερο μακροβιότερο κάτοχο του αξιώματος από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την επανάσταση του 1979.

Γεννημένος το 1939 στη Μασχάντ, διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 1981 έως το 1989. Μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, επελέγη ως ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, το εκλεγμένο σώμα λογίων του Ισλάμ που είναι αρμόδιο για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη.

Η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από την έναρξη του πολέμου, με την τετράμηνη καθυστέρηση της κηδείας να αποδίδεται στις πολεμικές συνθήκες, την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η κλίμακα των τελετών σε πέντε πόλεις σε δύο χώρες έχει κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. Η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ έχει αναλάβει τον συντονισμό, ενώ αυτοκινητόδρομοι της Τεχεράνης θα μετατραπούν σε προσωρινούς χώρους στάθμευσης. Τζαμιά, σχολεία, αθλητικές αίθουσες και πανεπιστήμια θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι φιλοξενίας για τους πενθούντες που θα φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Κάθε μία από τις 22 περιφέρειες της Τεχεράνης θα φιλοξενήσει πενθούντες από μία από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν, ενώ η είσοδος στις μεγάλες πόλεις θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει την ασφάλεια και τη διαχείριση του πλήθους στις βασικές πόλεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι τελετές. Την προετοιμασία εποπτεύει εδώ και εβδομάδες επιτροπή υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ.

Στις τελετές αναμένεται να παραστούν ανώτεροι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ινδία, η Γεωργία και η Κούβα. Παράλληλα, αναμένεται η συμμετοχή θρησκευτικών ηγετών από 90 χώρες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου έχει πρωταγωνιστήσει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ, επιβεβαίωσε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα παραστεί.

Η κηδεία Χαμενεΐ δεν αντιμετωπίζεται από την Τεχεράνη απλώς ως τελετή αποχαιρετισμού ενός ηγέτη που σφράγισε την πορεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στήνεται ως στιγμή εθνικής συσπείρωσης, μήνυμα αντοχής στο εσωτερικό και προβολή ισχύος προς το εξωτερικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ παραμένει ανοιχτή σε όλα τα μέτωπα.



Πηγή: skai.gr

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