Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού. Στο ανοδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό.

Αρκετές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Παραλιακή, προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στη διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά προς τη 34η Συντάγματος Πεζικού μέσω του άξονα Κόνωνος – Ομηρίδου Σκυλίτση, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά και στη Λεωφ. Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της Συγγρού και στον άξονα Αχιλλέως - Καρόλου - Μάρνη προς την Πατησίων.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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