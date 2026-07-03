Σάκης Ρουβάς: Η γιαγιά-Ρουβίτσα που το έσκασε για να τον δει από κοντά (video)

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον χάρισε μια 92χρονη θαυμάστριά του, η οποία αποκάλυψε ότι πήγε κρυφά για να τον δει από κοντά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, όταν ο τραγουδιστής, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε την κυρία Κατερίνα στην πρώτη σειρά και σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του για να της μιλήσει.

Ο Σάκης Ρουβάς πλησίασε τη θαυμάστριά του και της έδωσε το μικρόφωνο, με εκείνη να συστήνεται στο κοινό και να αποκαλύπτει την ηλικία της. «Είμαι 92 χρόνων και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει», είπε, εξηγώντας ότι μένει κοντά στον χώρο της συναυλίας και πως αποφάσισε να πάει χωρίς να το γνωρίζουν οι δικοί της.

«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», σχολίασε χαμογελώντας ο τραγουδιστής, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Η κυρία Κατερίνα συνέχισε λέγοντας: «Ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά. Έχω έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη». Ο Σάκης Ρουβάς, φανερά συγκινημένος, της πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό και στη συνέχεια κατέβηκε από τη σκηνή για να τη χαιρετήσει και να τη φιλήσει.

Πηγή: skai.gr

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