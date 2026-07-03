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«Ξαναχτύπησε» το αρμενοαμερικανικό λόμπι: AI εικόνα με τον Τραμπ να δωρίζει τα F-35 στον Ερντογάν

«Όχι Τζετ στηνΤουρκία», «Όχι Δώρα για την Τουρκία», αναγράφουν τα σχετικά hashtags ενόψει και της Συνόδου Κορυφής Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

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Τραμπ

«Ξαναχτύπησε» το αρμενοαμερικανικό λόμπι (ANCA), αυτή τη φορά με εικόνα δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη, που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να δωρίζει τα μαχητικά F-35 στον Ταγίπ Ερντογάν... και μάλιστα σε συσκευασία με τουρκική σημαία και με φιογκάκι. 

«Όχι Τζετ στηνΤουρκία», «Όχι Δώρα για την Τουρκία», αναγράφουν τα σχετικά hashtags ενόψει και της Συνόδου Κορυφής Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις στη Σύνοδο, αλλά υπάρχουν έντονες, διακομματικές, αντιδράσεις στις ΗΠΑ. 

«O εξοπλισμός της Τουρκίας στοχεύει τους φίλους της Αμερικής. Μπλοκάρετε την πώληση/μεταφορά όπλων των ΗΠΑ στην Άγκυρα» είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που έστειλε τις προηγούμενες μέρες η ANCA (Αρμενική Εθνική Επιτροπή της Αμερικής) τόσο για τους κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά KAAN όσο και για την πιθανότητα πώλησης F-35. 

Η ANCA αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη, και με τη μεγαλύτερη επιρροή αρμενική αμερικανική οργάνωση προάσπισης των αρμενικών συμφερόντων στις ΗΠΑ. 

«Η πώληση αμερικανικών όπλων στον Ερντογάν εξοπλίζει έναν εχθρό για να επιτεθεί στους φίλους μας» ήταν το σλόγκαν της. 

anca

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αρμενία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν F-35
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