Τζόντι Φόστερ για το «F1» του Μπραντ Πιτ: «Σαν να το έγραψε η Tεχνητή Nοημοσύνη»

Η Τζόντι Φόστερ προκάλεσε αίσθηση με τα σχόλιά της για την ταινία «F1» του Μπραντ Πιτ, υποστηρίζοντας ότι η υπερπαραγωγή έμοιαζε να έχει δημιουργηθεί με τη λογική της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η 63χρονη ηθοποιός έκανε την αιχμηρή αναφορά κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Aspen Ideas Festival, όπου βρέθηκε μαζί με τον πρώην επικεφαλής της Sony, Μάικλ Λίντον. Οι δυο τους μίλησαν για τις αλλαγές στη βιομηχανία του κινηματογράφου και για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη το Χόλιγουντ.

Jodie Foster says "F1 was made by AI" in a dig at the racing film's script and acting.



Director Joseph Kosinski famously went to painstaking lengths to film its stunts and races with practical effects and specially-designed camera rigs.



"I don't say this disparagingly, how… pic.twitter.com/r7349hWffi — Breitbart News (@BreitbartNews) July 2, 2026

«Δεν το λέω υποτιμητικά. Πώς θα μπορούσα; Αυτή η ταινία έκανε εκατομμύρια δολάρια. Αλλά βλέπω μια ταινία όπως το “F1” και σκέφτομαι: το “F1” δημιουργήθηκε από AI», είπε η Φόστερ, σύμφωνα με το «Variety».

Η πρωταγωνίστρια της «Σιωπής των Αμνών» εξήγησε ότι, κατά την άποψή της, η δομή της ταινίας ήταν υπερβολικά προβλέψιμη. «Η δομή ήταν ακριβώς αυτή που θα μάθαινε κανείς σε μια σχολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ατάκες των χαρακτήρων έμοιαζαν να έχουν γραφτεί «ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής», δηλαδή με τρόπο απόλυτα λειτουργικό για κάθε σκηνή.

Η ίδια, πάντως, αναγνώρισε την τεχνική αρτιότητα της παραγωγής, λέγοντας ότι οι δημιουργοί της κατάφεραν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να φτιάξουν «κάτι μεγάλο και όμορφο». Ωστόσο, τα σχόλιά της άφησαν σαφείς αιχμές για το κατά πόσο τέτοιου είδους υπερπαραγωγές στηρίζονται πλέον περισσότερο στη φόρμουλα και λιγότερο στη δημιουργική ιδιαιτερότητα.

Το «F1» σκηνοθετήθηκε από τον Τζόζεφ Κοσίνσκι, γνωστό και από το «Top Gun: Maverick», ενώ το σενάριο υπέγραψε ο Έρεν Κρούγκερ. Στην ταινία ο Μπραντ Πιτ υποδύεται έναν οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει από την αποχώρηση για να καθοδηγήσει έναν νεότερο πιλότο.

Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ απέσπασε και υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Καλύτερου Ήχου.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, η Φόστερ μίλησε ευρύτερα για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία. Όπως είπε, η AI αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα στην αλλαγή του Χόλιγουντ, αλλά δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους και τους εργαζόμενους στα γυρίσματα.

Όταν ρωτήθηκε αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπους στη βιομηχανία, η Φόστερ απάντησε ευθέως: «Ήδη αντικαθιστούμε ανθρώπους». «Αυτό που όλοι θα θέλαμε», κατέληξε, «είναι οι δημιουργοί να μπορούν να ελέγχουν την AI, χωρίς ποτέ να χάνουν από τα μάτια τους τον άνθρωπο πίσω από την τέχνη».

Jodie Foster says Apple’s “F1” seemed like it “was made by AI” and written as if a computer was following “the structure that you would learn in school”:



“I don’t say this disparagingly — how could I? This movie went on to make millions of dollars. But I look at a movie like… pic.twitter.com/uv9Zf01fga — Variety (@Variety) July 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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