Αμερικανός πρέσβης στη Νέα Ζηλανδία: Κορυφαία προτεραιότητα τα κρίσιμα ορυκτά των Νήσων Κουκ

Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Νέα Ζηλανδία και σε αρκετά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού δήλωσε την Παρασκευή ότι η εξασφάλιση των ορυκτών που βρίσκονται στον βυθό των Νήσων Κουκ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά του, τονίζοντας παράλληλα ότι η προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει την επιρροή της στον Ειρηνικό ενέχει κινδύνους για τα μικρά νησιωτικά κράτη.

Ο Τζάρεντ Νοβέλι, πρέσβης των ΗΠΑ στη Νέα Ζηλανδία, στις Νήσους Κουκ, στη Νιούε και στη Σαμόα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα κρίσιμα ορυκτά ανέβηκαν γρήγορα στην ατζέντα του τον τελευταίο χρόνο.

«Όταν ενημερωνόμουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πέρυσι, το θέμα των κρίσιμων ορυκτών ήταν κάπως δευτερεύον», δήλωσε ο Νοβέλι. «Φτάνοντας στον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τα κρίσιμα ορυκτά, και ιδίως στις Νήσους Κουκ, είναι για μένα είτε η πρώτη είτε η δεύτερη προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον έχει αναγάγει την εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών σε στρατηγική προτεραιότητα, καθώς επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες κυριαρχεί η Κίνα και να στηρίξει τις βιομηχανίες άμυνας και καθαρής ενέργειας.

Τα ύδατα των Νήσων Κουκ διαθέτουν κοιτάσματα πολυμεταλλικών κονδύλων, που είναι περιζήτητα για την παραγωγή μπαταριών και άλλες τεχνολογίες. Η κυβέρνηση έχει επιτρέψει την εξερεύνηση, όχι όμως την εμπορική εξόρυξη. Τον Φεβρουάριο, οι Νήσοι Κουκ και οι ΗΠΑ υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο για την έρευνα κρίσιμων ορυκτών και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών βαθέων υδάτων στα χωρικά ύδατα των Νήσων Κουκ. Η χώρα έχει επίσης υπογράψει συμφωνία εξερεύνησης και έρευνας με την Κίνα.

Ο Νοβέλι, επιχειρηματίας από το Μιζούρι και ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας, είναι ο πρώτος πρέσβης των ΗΠΑ στις Νήσους Κουκ. Όπως είπε, σχεδιάζει να περάσει χρόνο στη χώρα και θα επιδιώξει να φέρει σε επαφή τις αρχές με αμερικανικές εταιρείες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξόρυξη των ορυκτών.

Η κυβέρνηση των Νήσων Κουκ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις δηλώσεις του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θεωρεί αναγκαίο να προειδοποιήσει τις χώρες του Ειρηνικού να είναι προσεκτικές στις σχέσεις τους με το Πεκίνο.

«Η Κίνα δεν έχει κρύψει ότι θέλει μια βάση στον Ειρηνικό, ότι θέλει διευρυμένη παρουσία εκεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα νησιωτικά κράτη πρέπει να κατανοήσουν «τι σημαίνει παγίδα χρέους» και ότι «μπορεί να υπάρχουν όροι και ανταλλάγματα».

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στην περιοχή, με παρουσία στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, έχει επιδιώξει μεγαλύτερο ρόλο στον στρατιωτικό τομέα, στην αστυνόμευση, στην ψηφιακή συνδεσιμότητα και στα μέσα ενημέρωσης. Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι οι σχέσεις του στην περιοχή βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην παροχή οφελών στους λαούς του Ειρηνικού.

Ο Νοβέλι ανέφερε επίσης ότι εξετάζει τρόπους στήριξης των οικονομιών του Ειρηνικού πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του κόστους των εμβασμάτων.

Δύσπιστοι οι Νεοζηλανδοί

Ο Νοβέλι έφτασε στη Νέα Ζηλανδία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στη γενική κυβερνήτρια την Τετάρτη, προτού φιλοξενήσει την ετήσια δεξίωση της πρεσβείας για την 4η Ιουλίου.

Ο Νοβέλι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον σέβεται τον ρόλο της Νέας Ζηλανδίας στον Νότιο Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, πρόσθεσε όμως ότι οι εταίροι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα για την ασφάλεια.

«Είναι σημαντικό να ενδιαφέρεστε για την άμυνά σας όσο ενδιαφερόμαστε κι εμείς για την άμυνά σας», τόνισε, απηχώντας την πολιτική των ΗΠΑ έναντι εταίρων και συμμάχων σε όλο τον κόσμο.

Ο Νοβέλι αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Ζηλανδία έχει επιδεινωθεί. Έρευνα του Asia New Zealand Foundation, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, έδειξε ότι, για πρώτη φορά μέσα σε μία δεκαετία, οι Νεοζηλανδοί θεωρούν την Ουάσινγκτον μεγαλύτερη απειλή από την Κίνα.

Ο ίδιος, πάντως, τόνισε ότι δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο κατά τις επισκέψεις του στη χώρα, σημειώνοντας πως «φαίνεται να υπάρχει μια πολύ φιλική συντροφικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους από τις ΗΠΑ και τους Νεοζηλανδούς».

Σε ό,τι αφορά την αντιπυρηνική πολιτική της Νέας Ζηλανδίας, η οποία περιορίζει τις επισκέψεις πυρηνοκίνητων ή πυρηνικά εξοπλισμένων πλοίων, ο Νοβέλι τόνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή αποτελεί απόφαση του Ουέλινγκτον, πρόσθεσε όμως ότι θα ήθελε να δει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο να επισκέπτεται το λιμάνι του Όκλαντ.

«Θα ήθελα πραγματικά την ευκαιρία να συνεργαστώ με τη Νέα Ζηλανδία πάνω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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