Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόβσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη.

«Ο στόχος τους παραμένει αμετάβλητος: να φτάσουν στα βόρεια σύνορα του Ποκρόβσκ και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να περικυκλώσουν τον οικισμό», ανέφερε το 7ο σώμα αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας στο Facebook.

Σφοδρές μάχες γύρω από το Ποκρόβσκ, που κάποτε ήταν ένας σημαντικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος της Ουκρανίας, αλλά τώρα είναι μια κατεστραμμένη πόλη, μαίνονται εδώ και μήνες, καθώς η Μόσχα προχωρά αργά στην ανατολική Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος της πόλης Κουπιάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας και προωθούνται ενεργά μέσα στην πόλη Ποκρόβσκ, ανακοίνωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του έχουν αναλάβει τον έλεγχο του οικισμού Νοβοουσπένιβσκε στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

