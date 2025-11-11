Τη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να ανήκει στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών - ανάμεσά τους οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και 'Ανγκελα Μέρκελ - ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα γερμανικά δημόσια δίκτυα, ο 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο Ντόρτμουντ, προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να οργανώσει επιθέσεις μέσω του σκοτεινού διαδικτύου (Darknet).

Στον ιστότοπο που είχε δημιουργήσει, με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics), ο ύποπτος εξηγούσε το σχέδιό του: αρχικά, ομοϊδεάτες του θα έπρεπε να δωρίσουν χρήματα σε κρυπτονόμισμα ως «αμοιβή επικήρυξης» σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα αναλάμβαναν κατόπιν να σκοτώσουν «αντιφρονούντες» πολιτικούς.

Ο Μάρτιν Σ., αναφέρει το ιδιωτικό δίκτυο n-tv, είναι Γερμανοπολωνός και είχε δημοσιεύσει στον ιστότοπό του «θανατικές ποινές» τις οποίες είχε επιβάλει ο ίδιος, πληροφορίες για «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» πιθανών θυμάτων, αλλά και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με το Spiegel, η λίστα των «καταδικασθέντων σε θάνατο» περιλάμβανε περισσότερα από 20 ονόματα πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και 'Αγγελα Μέρκελ και πρώην ομοσπονδιακοί υπουργοί.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, ο όρος Assassination Politics παραπέμπει στο κείμενο του ριζοσπαστικού αμερικανού αντικυβερνητικού ακτιβιστή Τζιμ Μπελ, ο οποίος τη δεκαετία του '90 επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας υποθετικής διαδικτυακής αγοράς μέσω της οποίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ανώνυμα δολοφονίες διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «σχέδιο εγκληματικής χρηματοδότησης τρομοκρατίας» και γι' αυτό την ευθύνη έχει αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας Γενς Ρόμελ.

Όπως μεταδίδει το ARD, ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές από το 2020, όταν ως μέλος των Πολιτών του Ράιχ, οργάνωσης η οποία δεν αναγνωρίζει το γερμανικό κράτος, συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας,

Οι τελευταίες δραστηριότητές του στο Darknet εντοπίστηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.