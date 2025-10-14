Γενική απεργία πραγματοποιείται σήμερα στο Βέλγιο με αποτέλεσμα την καθήλωση στο έδαφος των περισσότερων αεροπλάνων στα δύο κύρια αεροδρόμια και προβλήματα στην κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς στις Βρυξέλλες.

Η απεργία είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς κινητοποιήσεων φέτος κατά των προτάσεων της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας.

Όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών και περίπου οι μισές από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να προσγειωθούν ακυρώθηκαν καθώς το προσωπικό της εταιρίας ασφαλείας που διενεργεί τον έλεγχο των αποσκευών με ακτίνες Χ απεργεί, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Σαρλερουά, 60 χιλιόμετρα νότια των Βρυξελλών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Χιλιάδες άνθρωποι έφθασαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord των Βρυξελλών προκειμένου να συμμετάσχουν σε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης.

Το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογίων του μετρό, των γραμμών λεωφορείων και τραμ των Βρυξελλών έχουν διακοπεί λόγω της απεργίας, ανέφερε η εταιρία διαχείρισης των δημόσιων μεταφορών STIB σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Η κυκλοφορία στην πόλη αντιμετώπισε περαιτέρω δυσκολίες λόγω φωτιών σε μερικές από τις μεγάλες λεωφόρους, ανέφερε η αστυνομία. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η αστυνομία συνέλαβε πολλούς διαδηλωτές.

Οι απεργοί, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των κυριότερων συνδικάτων της χώρας και υποστηρίζονται από ακτιβιστικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και η Oxfam, εκφράζουν την αντίθεσή τους στον κυβερνώντα ομοσπονδιακό συνασπισμό υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βεβέρ που ανακοίνωσε σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό την περικοπή των δαπανών της κυβέρνησης.

«Αυτό που πραγματικά μας κινητοποιεί είναι οι συντάξεις», δήλωσε σήμερα ο Τιερί Μπόντσον, ηγέτης του συνδικάτου FGTB, στον γαλλόφωνο ραδιοφωνικό σταθμό RTBF. Ο Μπόντσον πρόσθεσε πως η μεταρρύθμιση όχι μόνο θα μειώσει το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων, αλλά και θα δημιουργήσει αβεβαιότητα αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των κρατικών συντάξεων.

Η FGTB έχει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο μέλη, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Ο Ντε Βεβέρ, που προέρχεται από την εθνικιστική Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), έγινε πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο και τώρα ηγείται ενός κυρίως δεξιού συνασπισμού. Έχει υποσχεθεί να μειώσει τα ελλείμματα χωρίς να αυξήσει τους φόρους, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

