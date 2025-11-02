Βέλγιο: Έρευνα για νέες θεάσεις drones πάνω από αεροπορική βάση

Έρευνα για νέες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτική αεροπορική βάση διεξάγουν οι αρχές του Βελγίου.

Όπως έκανε γνωστό την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Θίο Φράνκεν, μέσω ανάρτησής του στο Χ, το Σάββατο η κυβέρνηση έλαβε αναφορές για drones που πετούσαν πάνω από τη βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική πλευρά του Βελγίου. Ελικόπτερο και αστυνομικά οχήματα καταδίωξαν τα drones χωρίς επιτυχία, ενώ και το σύστημα παρεμβολών drone απέτυχε να τα αναχαιτίσει.

«Δεν επρόκειτο για απλή πτήση διέλευσης, αλλά για στοχευμένη επιχείρηση εναντίον της Kleine Brogel», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Άμυνας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης θα συζητήσουν το θέμα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Φράνκεν κάλεσε την κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες για την αντιαεροπορική και αντι-drone άμυνα της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε αυξημένο συναγερμό τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από επαναλαμβανόμενες θεάσεις drones και άλλες εναέριες παραβιάσεις - μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και χωρών της Βαλτικής. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, περίπου 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Στο Βέλγιο διεξάγονται ήδη έρευνες για πολλαπλές θεάσεις drones πάνω από στρατιωτική βάση στα νοτιοανατολικά της χώρας, καθώς και πάνω από τη βάση Elsenborn στα σύνορα με τη Γερμανία τον περασμένο μήνα.

Η πτήση drones πάνω από στρατιωτικές περιοχές είναι παράνομη στο Βέλγιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα τέσσερα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων ένα αντι-drone σύστημα και ένα σχέδιο ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας της Ευρώπης για την άμυνά της έως το 2030.



