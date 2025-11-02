Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αναμένεται να καλέσει στη διάρκεια μιας αυριανής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη για την ανάγκη διευθετήσεων το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η διοίκηση στη Γάζα από τους Παλαιστίνιους, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, το Πακιστάν και της Ινδονησίας, αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος στη συνάντηση για τις εξελίξεις αναφορικά με την εκεχειρία, αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την ίδια πηγή του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Ο Φιντάν αναμένεται “να δώσει έμφαση στη σημασία της συντονισμένης δράσης από μουσουλμανικές χώρες για την εκεχειρία, ώστε να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη”, τόνισε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

