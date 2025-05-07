Γαλλία: Ο Μακρόν θα πιέσει την ΕΕ και τις ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα Τετάρτη από τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα, να καταβάλει κάθε προσπάθεια «για να διασφαλίσει την προστασία όλων των Σύρων, χωρίς εξαιρέσεις, όποια και αν είναι η καταγωγή, η θρησκεία, το δόγμα, οι πεποιθήσεις τους».

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες, ο Μακρόν, απευθυνόμενος στον Σάρα, του είπε επίσης ότι οφείλει να διασφαλίσει ότι οι δράστες των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον Δρούζων και εκείνοι που διέπραξαν «σφαγές» σε βάρος της κοινότητας των Αλαουιτών τον Μάρτιο, «θα διωχθούν ποινικά και θα δικαστούν». Σημείωσε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει «να επιβάλει συστηματικά κυρώσεις στους δράστες τέτοιων εγκλημάτων».

Από την άλλη, ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της σταδιακής άρσης των οικονομικών κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Δαμασκό, εφόσον ο ισλαμιστικός συνασπισμός που ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ σταθεροποιήσει τη χώρα. Είπε επίσης ότι θα ασκήσει πιέσεις στις ΗΠΑ για να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

«Είπα στον πρόεδρο (Σάρα) ότι αν συνεχίσει σε αυτήν την πορεία, θα κάνουμε το ίδιο. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα άρουμε σταδιακά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και μετά θα πιέσουμε επίσης τους Αμερικανούς εταίρους μας να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας», είπε ο Μακρόν. Διευκρίνισε στη συνέχεια ότι θα πιέσει την ΕΕ ώστε να μην ανανεωθούν οι κυρώσεις τον Ιούνιο.

Αναφερόμενος στους Κούρδους της Συρίας, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «τους οφείλουμε πίστη» και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τις ΗΠΑ να μην αποσύρουν «πολύ γρήγορα» τις δυνάμεις που είχαν αναπτύξει στο πλαίσιο του αγώνα κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους. «Το συμφέρον όλων, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών, είναι σήμερα (…) να δράσουμε για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του συριακού λαού» και «να καθυστερήσουμε στο μέγιστο την αποχώρηση των δυνάμεων από τη Συρία», τόνισε.

Ο Σάρα είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί τη διατήρηση των κυρώσεων, οι οποίες είχαν επιβληθεί στο προηγούμενο καθεστώς, του Μπασάρ αλ Άσαντ. Εκτός από το θέμα αυτό, συζητήθηκε επίσης η συμβολή της Γαλλίας στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας του, πρόσθεσε.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας αποκάλυψε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη «έμμεσες συνομιλίες» με το Ισραήλ, προκειμένου να «ηρεμήσει η κατάσταση». Σχολιάζοντας τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία, ο Μακρόν έκανε λόγο για «κακή πρακτική» η οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν εγγυάται τη «ασφάλεια» του Ισραήλ.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεσολάβησαν για να ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, καθώς η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού ζήτησε βοήθεια για να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο εχθρική σχέση της με τον νότιο γείτονά της.

Πηγή: skai.gr

