Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί τους πρώτους Περιφερειακούς Κόμβους Καλωδίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει 5,8 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία των δύο πρώτων Περιφερειακών Κόμβων Καλωδίων, στη Βαλτική και στη Μεσόγειο. Παράλληλα, προκηρύσσει σήμερα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας επισκευής υποβρύχιων καλωδίων επικοινωνίας. Οι δύο αυτές δράσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ασφάλεια των καλωδίων, στηρίζουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποβρύχιων καλωδίων δεδομένων και ενέργειας της Ευρώπης, και ενισχύουν τη συλλογική μας ικανότητα παρακολούθησης, εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών κατά κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Χρηματοδοτούμενος με 2,5 εκατ. ευρώ, ο περιφερειακός κόμβος στη Βαλτική Θάλασσα θα στηρίξει τους περιφερειακούς μηχανισμούς επιτήρησης και αντίδρασης. Το έργο θα ενισχύσει τα εθνικά και διασυνοριακά κέντρα επιχειρήσεων ασφάλειας, θα αναβαθμίσει τις πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών, και θα αυξήσει την ικανότητα εντοπισμού και πρόληψης απειλών κατά κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Η Φινλανδία θα έχει τον συντονισμό του κόμβου, από κοινού με τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σουηδία.

Στην περιοχή της Μεσογείου, ένας κόμβος χρηματοδοτούμενος με 3,3 εκατ. ευρώ θα συνδυάζει κοινές διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων με μια ομοσπονδιοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, τον εντοπισμό ανωμαλιών, και τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών σε διασυνοριακό επίπεδο. Η Ιταλία θα συντονίζει τον κόμβο παράλληλα με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Με τη χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — ΜΣΕ — Ψηφιακός τομέας, στόχος της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ που δρομολογήθηκε σήμερα είναι η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών διαταραχών των υποβρύχιων καλωδίων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εστιάζοντας στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και άλλες θαλάσσιες λεκάνες, χρηματοδοτεί προσαρμόσιμες μονάδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν στρατηγικά, ώστε να εξυπηρετούν τις θαλάσσιες αυτές λεκάνες. Οι μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν ταχέως από τα υφιστάμενα επισκευαστικά σκάφη, κατόπιν αιτήματος των νέων περιφερειακών κόμβων επιτήρησης ή άλλων αρμόδιων αρχών.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

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