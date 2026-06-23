Η Κυπριακή Προεδρία, ο Βάντεφουλ και το χαλούμι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίασε το χαλούμι και τη ζιβανία στο περίπτερό της κατά τις Ημέρες Ανοιχτών Θυρών στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δοκίμασε κυπριακά εδέσματα και επιδεικνύοντας θετικά σχόλια ενώ συμμετείχε σε δραστηριότητες γνωριμίας με την Κύπρο, όπως ο «Τροχός των Γνώσεων».

Η παρουσίαση της Κύπρου συνέβη σε ένα πλαίσιο που συνδύασε διπλωματικές επαφές και επαφή με το κοινό μέσω του δημοφιλούς θεσμού των Ημερών Ανοιχτών Θυρών των κυβερνητικών κτηρίων.

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όλα στο Βερολίνο: καύσωνα, καταιγίδα, νίκη της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Και μια ξεχωριστή παρουσίαση της Κύπρου στην Ημέρα Ανοιχτών Θυρών του γερμανικού ΥΠΕΞ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων, λένε συχνά, περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική: δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς, πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι αλλά και η ζιβανία είχαν, λοιπόν, την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των Ημερών Ανοιχτών Θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο – ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δεν ήταν από αυτούς που αντιστάθηκαν στο χαλούμι. Μάλιστα φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρία Παπακυριακού. Τα σχόλιά του για το χαλούμι ήταν ιδιαίτερα... θετικά, όπως και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, στην ελληνική κουρού τυρόπιτα. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον «Τροχό των Γνώσεων» για την Κύπρο, με αρκετά καλές επιδόσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους.Στο κυπριακό περίπτερο, η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή, αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο, καθώς και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί: με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρωνάκτες και τους τεχνίτες, από τις κεντήτρες μέχρι την τέχνη της κλωστοϋφαντουργίας, κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με ευφάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και μπόλικη ζιβανία. Υπήρχε, βέβαια, και ένα ενημερωτικό, εύληπτο σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το Κυπριακό.Έμφαση δόθηκε επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, με καταγωγή από το κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις χανσεατικές ακτές με παράδοση στη ναυτιλία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο της εμπορικής ναυτιλίας και την κυπριακή συνεισφορά.Βερολίνο: Πετυχημένη η Κυπριακή ΠροεδρίαΗ Κύπρος ήταν τιμώμενη χώρα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ως έχουσα την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί, πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας, τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, με την Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Οι πέντε στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας ήταν οι εξής: μια πιο αυτόνομη Ευρώπη μέσω της Ασφάλειας, της Άμυνας και της Ετοιμότητας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας μέσω της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, μια Ένωση πιο ανοιχτή στον κόσμο, μια Ένωση Αξιών για όλους, αλλά και o επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ.Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται, πάντως, εξαιρετικά θετικά και στη Γερμανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πρεσβείας. Εκτός από τις πολυάριθμες υψηλής αισθητικής και πολύπλευρου περιεχομένου πολιτιστικές εκδηλώσεις προβολής της Κύπρου, πυκνές ήταν και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο που είχε η Πρέσβης της Κυπριακής Προεδρίας, με κεντρικούς άξονες τις επισκέψεις και στα 16 γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια, καθώς και τις συναντήσεις με κορυφαίους Γερμανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους: από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μέχρι την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.Σειρά τώρα έχει η Ιρλανδία από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Λευκωσία το Δουβλίνο θέτει ως στόχο τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ, τη στήριξη του πολυπολικού πλαισίου και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η διεύρυνση της ΕΕ παραμένει στο επίκεντρο, ως «επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη». Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για την Ιρλανδική Προεδρία, στόχος είναι η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο καθώς και η ουσιαστική πρόοδος για τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.