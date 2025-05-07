Κατασκοπεία- Αλεξανδρούπολη: Ο 52χρονος που στρατολόγησε τον συλληφθέντα ομογενή

Ο ΣΚΑΙ αποκαλύπτει το ποιος είναι ο 52χρονος που στρατολόγησε τον συλληφθέντα ομογενή από τη Γεωργία που είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση κατασκοπείας στην Αλεξανδρούπολη.

Ο λεγόμενος «στρατολόγος», ενέταξε σε δίκτυο ρωσικής κατασκοπείας τον ελαιοχρωματιστή από την Αλεξανδρούπολη, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από αστυνομία και ΕΥΠ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων σε μια επιχείρηση δολιοφθοράς και συγκεκριμένα εμπρησμού στόχου σε βαλκανική χώρα αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός Ρώσου πρώην πράκτορα που αυτομόλησε και κρύβεται στα Βαλκάνια.

Τον Μάρτιο, ο 52χρονος συνελήφθη στη Λιθουανία ως ύποπτος για συμμετοχή σε σχέδιο εκτέλεσης Ρώσου αντιφρονούντα.

Σε ό,τι αφορά στον ελαιοχρωματιστή, πληροφορίες αναφέρουν ότι απέστειλε σε δύο δόσεις και μέσω της εφαρμογής WhatsApp στον στρατολόγο 6 φωτογραφίες και 5 μικρής διάρκειας βίντεο με τις κινήσεις πολεμικών πλοίων που ξεφόρτωναν στρατιωτικό υλικό στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκτιμάται ότι επρόκειτο για όπλα με προορισμό την Ουκρανία.

Μάλιστα ο ελαιοχρωματιστής είχε μισθώσει σπίτι, από το μπαλκόνι του οποίου είχε προνομιακή θέα στο λιμάνι της πόλης, απ' όπου έχει τραβήξει τις επίμαχες εικόνες.

Πηγή: skai.gr

