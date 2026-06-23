Πένια: Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να διεκδικήσω τίτλους - Θα δώσω τα πάντα

Ο Ινιάκι Πένια είναι εδώ και λίγες ώρες παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο μάλιστα να ενσωματώνεται σήμερα 23/6 μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Μάλιστα, ο 27χρονος Ισπανός γκολκίπερ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του «τριφυλλιού», στεκούμενος στους λόγους που τον οδήγησαν να συμφωνήσει με τον σύλλογο.



Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τον προσέγγισε η ομάδα λέγοντάς του πως ήθελε να επιστρέψει σε επίπεδο πρωταθλητισμού, με τον ίδιο να θεωρεί πως μέσα από αυτή τη νοοτροπία θα βελτιωθεί και θα αναπτυχθεί ποδοσφαιρικά.



Εν συνεχεία, έκανε ειδική μνεία στους φιλάθλους της ομάδας τους οποίους χαρακτήρισε ένθερμους και παθιασμένους, νιώθοντας την υποχρέωση να δίνει τα πάντα για αυτούς.



Ολοκλήρωσε, μιλώντας για τον Γιάκομπ Νίστρουπ και το μαχητικό πνεύμα που θέλει να εμφυσήσει στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

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