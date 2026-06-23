Η EE εγκαινιάζει την Πλατφόρμα του Θεματολογίου Συνδεσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την Πλατφόρμα του Θεματολογίου Συνδεσιμότητας και συνήψε συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναμένεται να κινητοποιήσουν έως και 2 δισ. ευρώ για στρατηγικές επενδύσεις συνδεσιμότητας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και στον Νότιο Καύκασο.

Η Πλατφόρμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο μιας υπουργικής συνόδου υψηλού επιπέδου την οποία κάλεσαν η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, ο Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιόζεφ Σίκελα, και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη σύνοδο συμμετείχαν υπουργοί Μεταφορών και ανώτεροι εκπρόσωποι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αρμενίας, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Ουκρανίας, του Τατζικιστάν, της Τουρκίας και του Τουρκμενιστάν, μαζί με εκπροσώπους της G7 και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να προωθήσουν το Θεματολόγιο Διαπεριφερειακής Συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά: «Οι ανταγωνιστικές οικονομίες βασίζονται στην ισχύ των δικτύων μεταφορών και της συνδεσιμότητάς τους. Κινητοποιώντας έως και 2 δισ. ευρώ σε στρατηγικές επενδύσεις, εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές μεταφορών, βελτιώνουμε τις διασυνοριακές διελεύσεις και διευκολύνουμε το εμπόριο. Έτσι, δημιουργούμε οικονομικές ευκαιρίες για την Ευρώπη και τους εταίρους της στην Κεντρική Ασία, τον Νότιο Καύκασο και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, και προσφέρουμε απτά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

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