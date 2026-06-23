Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας απονέμει 838 εκατ. ευρώ σε 319 επιστήμονες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων προηγμένης έρευνας για το 2025, χορηγώντας 838 εκατ. ευρώ σε 319 κορυφαίους ερευνητές και ερευνήτριες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές οι υψηλού κύρους επιχορηγήσεις επιτρέπουν σε έμπειρες και έμπειρους επιστήμονες να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτοποριακές ανακαλύψεις.

Οι επιχορηγήσεις, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων, οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουν φιλόδοξα έργα με γνώμονα την επιστημονική περιέργεια και καλύπτουν διάφορους τομείς, από την ιατρική και τις νευροεπιστήμες έως τα μαθηματικά και την κβαντική φυσική.

Το έργο των νέων δικαιούχων θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ευαλωτότητα στην τοξικοεξάρτηση, η γονιμότητα και η υγεία των γυναικών, και ο τραυλισμός. Άλλοι ερευνητικοί τομείς είναι η ανάπτυξη νέων μαθηματικών και αλγοριθμικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των δικτύων μεγάλης κλίμακας (από τα συστήματα μεταφορών έως το διαδίκτυο), καθώς και οι μαγνήτες και τα κβαντικά υλικά.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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