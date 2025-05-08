Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ εξελέγη την Πέμπτη ως ο 267ος Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έλαβε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ΄ (Leo XIV), γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκλογή του ανέτρεψε τις προβλέψεις πριν από το κονκλάβιο, σύμφωνα με τις οποίες η εκλογή Αμερικανού Ποντίφικα θεωρούνταν απίθανη.

