Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ: Κοινή δήλωση «για την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα»

Στενότερη από ποτέ φαντάζει η συμμαχία Μόσχας - Πεκίνου. Μετά τις συνομιλίες που είχαν στη Μόσχα, στο πλαίσιο και της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου για την Ημέρα της Νίκης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ υιοθέτησαν κοινή δήλωση σχετικά με την περαιτέρω εμβάθυνση της ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ υιοθέτησαν κοινή δήλωση για «την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα». Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος ομόλογός του είναι πεπεισμένοι ότι η «σύγκρουση» στην Ουκρανία μπορεί να επιλυθεί μόνο με την εξάλειψη των «βασικών αιτιών» της, ανέφερε το Κρεμλίνο σε κοινή του δήλωση την Πέμπτη. Η Ρωσία και η Κίνα προτίθενται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίλυση ζητημάτων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τονίζεται.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Σι για τη συμμετοχή του στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο από την «ιερή» νίκη επί του Αδόλφου Χίτλερ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία, δήλωσε. Η Ρωσία και η Κίνα υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τόνισε.

Σχεδόν όλες οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ρωσίας και Κίνας πραγματοποιούνται σε ρούβλια και γιουάν, γεγονός που τις προστατεύει από την επιρροή τρίτων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών «προστατεύεται αξιόπιστα από την επιρροή τρίτων χωρών και τις αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές» σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο κοινό ανακοινωθέν η Ρωσία επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή της στην αρχή της «μιας Κίνας», και αναγνωρίζει ότι η Ταϊβάν είναι αναπόσπαστο μέρος της Κίνας.

Εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Κίνας υπέγραψαν διάφορα διακυβερνητικά έγγραφα μετά τις σημερινές συνομιλίες στο Κρεμλίνο, αναφέρει το πρακτορείο TASS.

