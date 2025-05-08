Γερμανία: Φωνάζουν οι γείτονες για τους ελέγχους στα σύνορα

Υλοποίησε την εξαγγελία του ο υπουργός Εσωτερικών Ντόμπριντ, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των γειτονικών χωρών, αλλά και του συνδικάτου της αστυνομίας.Tο είπε και το έκανε. Ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ υλοποίησε την προεκλογική του δέσμευση για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και απελάσεις για όσους δεν τηρούν τις προδιαγραφές του νόμου για την είσοδό τους στη Γερμανία. Από χθες σε μια σειρά από γερμανικά κρατίδια, όπως η Βαυαρία ή η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι με ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.

Ωστόσο η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τόσο από τις γειτονικές χώρες όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γερμανία, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και συνδικαλιστές της αστυνομίας που υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατον να ελεγχθούν αποτελεσματικά τα περίπου 4.000 χιλιόμετρα των συνόρων της χώρας χωρίς να υπάρξουν επιπλέον προσλήψεις τουλάχιστον 3.000 υπαλλήλων.

Αλληλεγγύη, όχι τιμωρία λένε οι Πολωνοί

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη γειτονική Πολωνία. Ήταν θέμα συζήτησης και στη χθεσινή συνάντηση του καγκελάριου Μέρτς με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία. Ο τελευταίος δήλωσε σιβυλλικά: «Η Γερμανία θα δέχεται στο έδαφός της όποιον θέλει. Η Πολωνία θα δέχεται στο έδαφός της όποιον το αποδέχεται». Μάλιστα ο Τουσκ δε δίστασε να πει στον Μερτς «έχετε ένα πρόβλημα και αυτό ακούει στο όνομα AfD». Υπενθύμισε ότι η χώρα του ως το εξωτερικό ανατολικό σύνορο της ΕΕ σηκώνει μεγάλο βάρος στο μεταναστευτικό, έχει επενδύσει πολλά στην προστασία των συνόρων και ζητά μέτρα αλληλεγγύης και όχι τιμωρίας. Ουσιαστικά συμφωνία δεν υπήρξε για το θέμα, πέραν της κοινής παραδοχής ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά δυσεπίλυτο.

Φωνάζουν και οι Ελβετοί

Σφοδρή κριτική ήρθε όμως και από την πλευρά της Ελβετίας. «Οι συστηματικές απορρίψεις στα σύνορα παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία από την οπτική γωνία της Ελβετίας», έγραψε το Ελβετικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Πλατφόρμα X. Οι ελβετικές αρχές «θα εξετάσουν πιθανά αντίμετρα εάν χρειαστεί». Η υπουργός Δικαιοσύνης Μπέατ Γιανς έχει ήδη προτείνει μια συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο. Δεν έχει ακόμη σχολιάσει το πώς η Ελβετία σκοπεύει να αντιμετωπίσει τους αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί και οι οποίοι πιθανώς να επιχειρήσουν να περάσουν στη Γερμανία.

Η Ελβετία θεωρεί ότι τα νέα αυτά αυστηρότερα μέτρα θα δυσκολέψουν και τη ζωή εργαζόμενων που μετακινούνται καθημερινά από τη μια μεριά των συνόρων στην άλλη. Αντίστοιχες αντιρρήσεις και προειδοποιήσεις για «μέτρα ανταπόδοσης» έχει εκφράσει και η κυβέρνηση της Αυστρίας. Ο προερχόμενος από τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές Ντόμπριντ εμμένει ωστόσο στο αρχικό σχέδιο, έχοντας την πλήρη στήριξη του μόλις προχθές εκλεγμένου καγκελάριου Μερτς.

Πηγή: Deutsche Welle

