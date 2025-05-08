Μια μεγάλη επέκταση του εργοστασίου της στην απομακρυσμένη Σιβηρία πραγματοποιεί η Ρωσία με σκοπό να εντείνει την παραγωγή ενός ισχυρού εκρηκτικού που χρησιμοποιείται σε βλήματα πυροβολικού και άλλα πυρομαχικά στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως επισημαίνει το Reuters το όποιο έχει στη διάθεσή του σχετικά έγγραφα καθώς και δορυφορικές εικόνες.

Η ικανότητα της Μόσχας να συγκεντρώσει περισσότερα βλήματα από την Ουκρανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία διεξήχθη κυρίως με μεγάλα πυροβόλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, η Μόσχα χρειάστηκε να εισάγει τεράστιες ποσότητες βλημάτων από τη Βόρεια Κορέα καθώς τα δικά της αποθέματα πυρομαχικών μειώνονται, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία.

Τα πρόσθετα εκρηκτικά που αναμένεται να παραχθούν από τη νέα μονάδα του εργοστασίου θα μπορούσαν να αυξήσουν την ισχύ της Μόσχας σε μια εποχή που η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της ρωσικής προέλασης, όπως δήλωσαν τρεις αναλυτές άμυνας.

Τα νέα για την ανάπτυξη της νέας εγκατάστασης έρχονται καθώς η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυροβολικό, πυραύλους και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Τα έγγραφα δείχνουν ότι κατασκευάζεται μια νέα γραμμή παραγωγής σε εργοστάσιο που ανήκει στην κρατική αμυντική εταιρεία Ya. M. Sverdlov Plant, έναν σημαντικό ρωσικό κατασκευαστή εκρηκτικών με στρατιωτική δυνατότητα.

Η νέα εγκατάσταση, αναφέρει το Reuters, πιθανόν θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή RDX, ένα ισχυρό εκρηκτικό που δεν παράγεται σήμερα στο εργοστάσιο BOZ (Biysk Oleum Plant) κοντά στην πόλη Μπίσκ στη Σιβηρία, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η παραγωγή να αφορά το HMX, ένα άλλο ισχυρό εκρηκτικό με παρόμοια μοριακή δομή. Δορυφορικές εικόνες του χώρου δείχνουν την κατασκευή νέων κτιρίων και άλλων υποδομών που περιγράφονται στα έγγραφα, σύμφωνα με το Reuters.

Η νέα εγκατάσταση αναμενόταν να παράγει 6.000 μετρικούς τόνους υψηλής εκρηκτικής ύλης ετησίως και είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί φέτος, σύμφωνα με ένα προσχέδιο σύμβασης σχεδιασμού που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κρατικών προμηθειών το 2023 και το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε.

Αυτό είναι «ένα τεράστιο ποσό» και «θα ήταν πολύ ωφέλιμο για τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας », δήλωσε ο Τόμας Κλαποέτκε, ειδικός σε εκρηκτικά στο Πανεπιστήμιο Λούντβιχ Μαξιμίλιαν στο Μόναχο, όταν ρωτήθηκε για τα ευρήματα του Reuters.

Η παραγωγική ικανότητα θα ήταν, για παράδειγμα, αρκετή για να γεμίσει τις κεφαλές 1,28 εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού OF-29 της Ρωσίας, ενός συνηθισμένου βλήματος μεγάλου βεληνεκούς που έχει διάμετρο 152 mm, σύμφωνα με υπολογισμό του Reuters που βασίζεται σε επιστημονική βιβλιογραφία και επαληθεύεται και από έναν ακόμα ειδικό σε εκρηκτικά.

Το 2024, η Ρωσία παρήγαγε περίπου 2 εκατομμύρια φυσίγγια πυροβολικού διαμετρήματος 122 mm και 152 mm, δήλωσε στο Reuters η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, γνωστή ως GUR. Εισήγαγε επίσης περίπου 2,7 εκατομμύρια από τη Βόρεια Κορέα, ανέφερε το GUR.

Το εργοστάσιο Sverdlov είναι ο μόνος σημαντικός κατασκευαστής RDX και HMX της Ρωσίας, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επέβαλε κυρώσεις στην εταιρεία το 2023 για την προμήθεια εκρηκτικών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ουκρανικής σύγκρουσης.

Παράγει και τα δύο εκρηκτικά στην έδρα της στο Ντζερζίνσκ, περίπου 360 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, από το 2019. Ωστόσο, η τοποθεσία στο Ντζερζίνσκ βρίσκεται πλέον σε απόσταση βολής από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε επιθέσεις.

