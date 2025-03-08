"Η κλινική κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου τις τελευταίες ημέρες παρέμεινε σταθερή, κάτι που δείχνει ότι ανταποκρίνεται θετικά στις θεραπείες", ανακοινώθηκε από το Βατικανό.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι "καταγράφεται βαθμιαία, μικρή βελτίωση" και "ο πάπας παρέμεινε απύρετος". Υπάρχει βελτίωση επίσης στις τιμές των εξετάσεων του αίματος ενώ η αναπνευστική λειτουργία παραμένει σταθερή στα ίδια πάντα επίπεδα.

Η αίθουσα Τύπου του Βατικανού αναφέρει επίσης ότι οι γιατροί, μέχρι να επιβεβαιωθεί η αρχική αυτή βελτίωση σήμερα και τις επόμενες ημέρες, προς το παρόν δεν εκφράζονται σχετικά με την πορεία της υγείας του ποντίφικα.

Κατά τη σημερινή ημέρα, ο Φραγκίσκος προσευχήθηκε στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του, κοινώνησε, ενώ το απόγευμα αναπαύθηκε και ασχολήθηκε με υποθέσεις που αφορούν την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.