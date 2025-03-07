«Σταθερή αλλά πολύπλοκη», παραμένει η κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου σύμφωνα με πληροφορίες από την αίθουσα Τύπου του Βατικανού.

Κατά την σημερινή ημέρα υποβλήθηκε σε φυσιοθεραπεία, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και προσευχήθηκε επί 20 λεπτά στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, του χορηγήθηκε οξυγόνο υψηλής ροής και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει εναλλαγή με μη επεμβατικό αερισμό του ασθενή.

Σήμερα δεν εκδόθηκε επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, όπως είχε αποφασιστεί κατά τη χθεσινή ημέρα. Η επόμενη γραπτή ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Φραγκίσκου αναμένεται να αποσταλεί στον Τύπο αύριο, με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής αγωγής.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το χθεσινό του σύντομο ηχητικό μήνυμα προς τους πιστούς, πηγές του Βατικανού υπογραμμίζουν ότι μαρτυρά τη δύναμη ψυχής και το θάρρος με το οποίο ο Αργεντινός πάπας προσπαθεί να κερδίσει τη δύσκολη αυτή μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

