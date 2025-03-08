Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συμμάχους και το Κιέβο καθώς είναι πιθανό να καθορίσει το αποτέλεσμα στο πεδίο των μαχών.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν να καλύψουν το κενό που άφησε η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο, κίνηση ωστόσο που ενέχει δυσκολίες, αναφέρει το Politico.

Οι ΗΠΑ παρείχαν στο Κίεβο τα πάντα, από πληροφορίες σημάτων και δορυφορικές εικόνες έως δεδομένα για τους στόχους που χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις σε ρωσικές θέσεις κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου.

Τώρα, είναι πιθανό να αναλάβουν άλλες χώρες αυτό το κομμάτι της υποστήριξης εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ — η Βρετανία, η Γαλλία και σε κάποιο βαθμό η Γερμανία — για να καλύψουν το κενό.

Ωστόσο, είναι απίθανο να μπορέσουν να καλύψουν την έκταση και την κλίμακα των πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν πραγματικά να καλύψουν αυτό το χάσμα», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, που είναι 18, ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ιδιαίτερα στους τομείς της δορυφορικής τεχνολογίας και της αναλυτικής ικανότητας.

«Είναι πραγματικά θέμα μάζας», δήλωσε ο Τζιμ Τάουνσεντ, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής βοηθός γραμματέα άμυνας για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κατά την περίοδο της προεδρίας Ομπάμα. «Έχουμε περισσότερους αναλυτές και περισσότερα συστήματα και μερικά, κατά κάποιον τρόπο, πιο εξειδικευμένα συστήματα».

«Η διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών είναι η πιο επιζήμια και εχθρική απόφαση», δήλωσε ο Καμίλ Γκραντ, πρώην βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ για επενδύσεις στην άμυνα. «Οι περικοπές στην προμήθεια όπλων θα χρειαστούν μερικούς μήνες για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και μπορούν να μετριαστούν εν μέρει από τους Ευρωπαίους. Αν η διακοπή παροχής πληροφοριών δεν είναι προσωρινή, θα έχει συνέπειες βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν πώς θα διαχειριστούν την απόσυρση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πηγές του Politico, τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν απαγορεύεται να μοιράζονται ορισμένες αμερικανικές πληροφορίες με την Ουκρανία, αν και αυτό μπορεί να γίνει σε περιορισμένο αριθμό, καθώς οι σύμμαχοι δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις σχέσεις τους με την Ουάσινγκτον ή μεταξύ τους.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τους συμμάχους ότι η αμερικανική αναστολή αποστολής όπλων και διαμοίρασης πληροφοριών στην Ουκρανία είναι προσωρινό μέτρο, έως ότου η Ουάσινγκτον δει πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει καμία πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ προς τους συμμάχους να μειώσουν ή να σταματήσουν τη δική τους υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, η Daily Mail ανέφερε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να μοιράζεται αμερικανικές πληροφορίες που είχαν προηγουμένως εγκριθεί για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνού, δήλωσε την Πέμπτη ότι η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών θα συνεχίσει να μοιράζεται πληροφορίες με την Ουκρανία, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για το είδος των πληροφοριών που παρέχονται.

Οι επιπτώσεις της διακοπής των αμερικανικών πληροφοριών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές.

Η αμερικανική δορυφορική εταιρεία Maxar, μία από τους κορυφαίους παρόχους εμπορικών δορυφορικών εικόνων στην Ουκρανία, έχει αποκλείσει την πρόσβαση του Κιέβου στις υπηρεσίες της. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό για να μελετά το πεδίο της μάχης και να σχεδιάζει επιθέσεις σε ρωσικές θέσεις.

Η εκπρόσωπος της Maxar, Τζία ΝτεΧαρτ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε την ουκρανική πρόσβαση στο πρόγραμμα Global Enhanced GEOINT Delivery, το οποίο παρέχεται βάσει συμβολαίου με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Χωρίς τις αμερικανικές πληροφορίες, οι Ουκρανοί έχουν πολύ λιγότερη γνώση σε πραγματικό χρόνο για τον σχηματισμό, τις κινήσεις και τις στρατιωτικές προμήθειες της Ρωσίας.

«Τώρα έχουμε λιγότερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου», δήλωσε ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, αναλυτής του Εθνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας. «Έχουμε κάποια δικά μας μέσα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, αλλά οι αμερικανικές πληροφορίες ήταν πολύτιμες για την ενημέρωσή μας», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία ανησυχεί ιδιαίτερα για τυχόν διακοπή των προειδοποιήσεων για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους.

«Στην αντιβαλλιστική άμυνα, κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο», τόνισε ο Μπιελιέσκοφ. «Χρειάζεσαι στρατιωτικής κλάσης δορυφορικές πληροφορίες για να εντοπίσεις την εκτόξευση ενός πυραύλου».

Από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία εκτοξεύει κατά μέσο όρο 24 πυραύλους την ημέρα κατά της Ουκρανίας. Υπάρχουν περίοδοι ύφεσης, πιθανώς λόγω προβλημάτων παραγωγής της Μόσχας, αλλά ορισμένες ημέρες εκτοξεύονται έως και 100 πύραυλοι που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές σε ουκρανικές πόλεις.

«Αυτό θα επηρεάσει τις πόλεις μας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές καταστροφές», δήλωσε η Ουκρανή βουλευτής Μαριάνα Μπεζούχλα, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας και πληροφοριών.

Η διακοπή της παροχής πληροφοριών θα στερήσει επίσης από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τα δεδομένα στόχευσης για τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS.

«Μπορούμε ακόμα να τα χρησιμοποιούμε, αλλά πλέον στοχεύουμε σχεδόν στα τυφλά», είπε ο Μπιελιέσκοφ.

Όταν ρωτήθηκε αν κάποια ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να αναπληρώσει τις πληροφορίες που πλέον δεν παρέχουν οι ΗΠΑ, ο Μπιελιέσκοφ απάντησε: «Μόνο εν μέρει, πλήρως όχι».

Η διακοπή των πληροφοριών εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο η ήπειρος μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ασφάλειάς της.

Ο Κόνσταντιν φον Νοτς, πρόεδρος της επιτροπής κοινοβουλευτικής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, ζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κατασκοπείας, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ στον τομέα των πληροφοριών.

«Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συνεργασία πληροφοριών – ας την ονομάσουμε Euro Eyes – ώστε τα ισχυρά κράτη να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες γρήγορα και με ασφάλεια βάσει σαφούς νομικού πλαισίου», δήλωσε ο φον Νοτς σε συνέντευξή του στο Politico. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την ενίσχυση των δικών μας πληροφοριακών ικανοτήτων στο μέλλον».





Πηγή: skai.gr

