Η Νότια Κορέα δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να δεχθεί οποιονδήποτε Βορειοκορεάτη στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε στην Ουκρανία και εκφράζει την επιθυμία να αυτομολήσει προς τον Νότο.

Η πρόταση της Σεούλ έρχεται εν μέσω αναφορών για χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν υποστεί απώλειες στο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, αναφέρει το Bloomberg.



«Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες είναι πολίτες μας σύμφωνα με το Σύνταγμα και ο σεβασμός της ελεύθερης βούλησης των ατόμων συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή έθιμα», ανέφερε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση την Τετάρτη.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι συνέλαβε δύο Βορειοκορεάτες που πολεμούσαν για τη Ρωσία στην περιοχή Κουρσκ και ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει τους αιχμαλώτους στρατιώτες εάν η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να διευκολύνει μια ανταλλαγή με Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνται στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι περίπου 4.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην περιοχή Κουρσκ, ένας αριθμός που δεν έχει επαληθευτεί.

Οι δηλώσεις της Νότιας Κορέας ήρθαν μετά από συνέντευξη ενός αιχμάλωτου στρατιώτη στην εφημερίδα Chosun Ilbo, όπου εξέφρασε την επιθυμία του να ζητήσει άσυλο στη Νότια Κορέα. Η εφημερίδα μετέδωσε ακολούθως δήλωση ενός Ουκρανού αξιωματούχου, ο οποίος είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις απόψεις της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Η Νότια Κορέα δήλωσε ότι έχει διαβιβάσει την πρόθεσή της στους Ουκρανούς ομολόγους της και ότι θα συνεχίσουν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις. «Δεν πρέπει να σταλούν παρά τη θέλησή τους σε ένα μέρος όπου υπάρχει η απειλή δίωξης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν την Τρίτη για έναν πρώτο γύρο συνομιλιών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και συζήτησαν το ενδεχόμενο ευρύτερης συνεργασίας, σηματοδοτώντας την επιθυμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επανεκκινήσει την τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο.



