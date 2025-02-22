Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, αύριο ο πάπας Φραγκίσκος δεν πρόκειται να απευθύνει μήνυμα στους πιστούς, λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Ο ποντίφικας παραμένει στον δέκατο όροφο της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης και -όπως έγινε την περασμένη Κυριακή- πρόκειται να αποσταλεί στα μέσα ενημέρωσης, μόνον γραπτό κείμενο με το μήνυμα του Φραγκίσκου. Η απόφαση αυτή οφείλεται, προφανώς -όπως έχουν τονίσει οι θεράποντες γιατροί- στο ότι ο Αργεντινός πάπας πρέπει να αποφύγει να εκτίθεται στο κρύο, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του. Μέρος του Τύπου, τις περασμένες ημέρες αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο πάπας Μπεργκόλιο να χαιρετήσει, έστω πίσω από το τζάμι του δωματίου του, τους πιστούς που προσεύχονται για την ίασή του. Τελικά, όμως, υπερίσχυσε η άποψη της ιατρικής ομάδας του, η οποία θεωρεί ότι απόλυτη προτεραιότητα, στην φάση αυτή, είναι να μπορέσει να ξεπεράσει την διπλή πνευμονία που του έχει διαγνωστεί.

H αίθουσα τύπου του Βατικανού, τέλος, έκανε γνωστό ότι ο Φραγκίσκος πέρασε μια ήρεμη νύχτα.

