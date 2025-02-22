Σύρος αιτών άσυλο ο ύποπτος για την επίθεση εναντίον Ισπανού τουρίστα χθες στο Βερολίνο

Ο 19χρονος Γουασίμ Μ., από την Συρία, αιτών άσυλο στη Γερμανία και φιλοξενούμενος σε κέντρο προσφύγων στην Λειψία, είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με μαχαίρι χθες το βράδυ στο Βερολίνο εναντίον ενός 30χρονου τουρίστα από την Ισπανία, μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα η BILD.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση είχε πολιτικό κίνητρο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο μεταξύ του Μνημείου για το Ολοκαύτωμα και της πρεσβείας των ΗΠΑ, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, με τον δράστη να μαχαιρώνει το θύμα στον λαιμό και να τρέπεται σε φυγή.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ειδικές ομάδες παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Ο νεαρός Σύρος συνελήφθη τρεις ώρες αργότερα, όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί με αίμα στα χέρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

