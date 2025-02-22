Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκλογές της Μπούντεσταγκ. Όταν του ζητήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο να σχολιάσει τις επικείμενες εκλογές, ο Τραμπ είπε απλώς: «Τους εύχομαι καλή τύχη». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επιγραμματικά: «Έχουμε τα δικά μας προβλήματα εδώ».
Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος εργάζεται για τον Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μεταξύ άλλων, είχαν δείξει ανοιχτά τη συμπάθειά τους για το AfD. Ο Βανς είχε συναντηθεί με την υποψήφια καγκελάριο του AfD Άλις Βάιντελ στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ενώ ο Μασκ είχε συμμετάσχει σε συζήτηση στο Twitter με την Βάιντελ και είχε δηλώσει ότι μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.