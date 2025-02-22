Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκλογές της Μπούντεσταγκ. Όταν του ζητήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο να σχολιάσει τις επικείμενες εκλογές, ο Τραμπ είπε απλώς: «Τους εύχομαι καλή τύχη». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επιγραμματικά: «Έχουμε τα δικά μας προβλήματα εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος εργάζεται για τον Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μεταξύ άλλων, είχαν δείξει ανοιχτά τη συμπάθειά τους για το AfD. Ο Βανς είχε συναντηθεί με την υποψήφια καγκελάριο του AfD Άλις Βάιντελ στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ενώ ο Μασκ είχε συμμετάσχει σε συζήτηση στο Twitter με την Βάιντελ και είχε δηλώσει ότι μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία.

