Η Βρετανία επιστρατεύει για άλλη μία φορά τη γοητεία του στέμματος για την ενίσχυση των δεσμών με τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τη νέα χρονιά. Το Λονδίνο φέρεται να επιδιώκει μέσω της βασιλικής διπλωματίας να δώσει νέα πνοή στην εμπορική συνεργασία των δύο χωρών, με φόντο την ιστορική επέτειο των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Όπως γράφουν οι Times, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με πηγές να θεωρούν «εξαιρετικά πιθανό» το ταξίδι του Βασιλιά να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, μετά το ταξίδι της Βασίλισσας Ελισάβετ κατόπιν πρόσκλησης του Τζορτζ Μπους το 2007.

Αργότερα μέσα στο έτος, τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική με αφορμή το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ «πάγωσαν» μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στον βρετανικό τεχνολογικό τομέα, εκφράζοντας απογοήτευση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, τους κανόνες διαδικτυακής ασφάλειας, τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών και τους περιορισμούς στην ασφάλεια τροφίμων.

Η επένδυση αυτή, ύψους 31 δισεκατομμυρίων λιρών, αποτελούσε το «τρόπαιο» της επίσημης επίσκεψης του Τραμπ τον Σεπτέμβριο. Πλέον, οι Βρετανοί διπλωμάτες ελπίζουν ότι η βασιλική οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να διατηρηθεί η «ειδική σχέση» σε καλό δρόμο.

Ενώ οι επισκέψεις της βασιλικής οικογένειας στις ΗΠΑ δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, οι Times εξηγούν πως η Ντάουνινγκ Στριτ ελπίζει να τις χρησιμοποιήσει ως κίνητρο για την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν «κολλήσει» στις αμερικανικές απαιτήσεις για μεγαλύτερη πρόσβαση των αγροτών των ΗΠΑ στις βρετανικές αγορές, ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στόχος του Λονδίνου είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας νωρίς το νέο έτος, πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν αναμένεται να συνοδεύσει τον Βασιλιά. Αντ' αυτού, την κυβέρνηση πιθανότατα θα εκπροσωπήσει η υπουργός εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ. Η επίσκεψη του Πρίγκιπα Ουίλιαμ τοποθετείται χρονικά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όπου θα παραστεί με την ιδιότητα του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο τρίτος αγώνας της Αγγλίας στους ομίλους θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ στις 27 Ιουνίου, μία εβδομάδα πριν από τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Θεωρείται πιθανό η επίσκεψη να προγραμματιστεί έτσι ώστε ο Πρίγκιπας να βρίσκεται στις ΗΠΑ για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, οι επίσημες προσκλήσεις δεν έχουν ακόμη σταλεί από τον Λευκό Οίκο και ο Ουίλιαμ δεν έχει οριστικοποιήσει τα σχέδιά του.



