Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς για το Ουκρανικό

Λονδίνο, Ιωάννης Χανιωτάκης

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, είχε το απόγευμα της Παρασκευής επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Στο επίκεντρο της τριμερούς συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και ο συντονισμός των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των διπλωματικών διεργασιών, με τους Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς να υπογραμμίζουν την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στις σχετικές συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά πως η παρούσα φάση αποτελεί μια «κρίσιμη στιγμή» τόσο για την ίδια την Ουκρανία όσο και για την ευρύτερη ασφάλεια στον ευρωατλαντικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, και οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν πως η υποστήριξη προς το Κίεβο πρέπει να παραμείνει αταλάντευτη, παρέχοντας στην Ουκρανία όλα τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται για την άμυνά της.

Κλείνοντας την επικοινωνία τους, συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό με τους υπόλοιπους εταίρους και συμμάχους, με στόχο την κοινή δράση για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

