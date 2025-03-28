Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Πέμπτη να «εξαλειφθεί» από το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν – το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 20 μουσεία και ερευνητικά κέντρα-- οποιαδήποτε «ανάρμοστη, διχαστική ή αντιαμερικανική ιδεολογία».

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό του διάταγμα με το οποίο αναθέτει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν (Smithsonian Isntitution) λόγω της θέσης του στην κυβέρνηση, να αναλάβει το έργο αυτό.

Το διάταγμα συνάδει με την πρόθεση του Τραμπ να καταργήσει τα προγράμματα ενσωμάτωσης και συμπερίληψης στην κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει θέσει ως στόχο να αναδιαμορφώσει την αμερικανική κουλτούρα, η οποία, όπως καταγγέλλει, έχει μολυνθεί από την woke αριστερή ιδεολογία.

Επίσης με το ίδιο διάταγμα ο Ρεπουμπλικάνος ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να αποκαταστήσει την ομοσπονδιακή περιουσία – περιλαμβανομένων πάρκων, μνημείων και αγαλμάτων—η οποία «έχει αφαιρεθεί ή αλλάξει με ανάρμοστο τρόπο τα τελευταία χρόνια προκειμένου να διαιωνιστεί μια λανθασμένη αναθεώρηση της ιστορίας».

Τι αναφέρει το διάταγμα

Το διάταγμα, με τίτλο «Αποκαθιστώντας την Αλήθεια και τη Λογική στην Αμερικανική Ιστορία», δεν διευκρινίζει τι θεωρεί ο Τραμπ αντιαμερικανική ιδεολογία.

«Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Αμερικανοί έγιναν μάρτυρες μιας τεράστιας, συντονισμένης προσπάθειας να ξαναγραφτεί η ιστορία της χώρας μας αντικαθιστώντας τα αντικειμενικά γεγονότα με μια παραμορφωμένη αφήγηση που καθοδηγείται από την ιδεολογία και όχι από την αλήθεια», αναφέρει στο διάταγμα ο Τραμπ.

«Υπό αυτή την ιστορική αναθεώρηση, η απαράμιλλη ιστορία της χώρας μας στην προώθηση της ελευθερίας, των ατομικών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ευημερίας ανακατασκευάστηκε ως εγγενώς ρατσιστική, σεξιστική, τυραννική ή με ανεπανόρθωτα ελαττώματα», προσθέτει το διάταγμα.

Τονίζει επίσης ότι το Κογκρέσο δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί εκθέσεις και προγράμματα του Σμιθσόνιαν τα οποία «διχάζουν τους Αμερικανούς με βάση τη φυλή». Ισχυρίζεται εξάλλου ότι το American Women’s History Museum (Ιστορικό Μουσείο Αμερικανίδων), το οποίο αναγείρεται αυτή την περίοδο, σχεδιάζει να «αναγνωρίσει άνδρες σαν γυναίκες».

Επίσης το διάταγμα ξεχωρίζει το National Museum of African American History and Culture (Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού), κατηγορώντας το ότι «προωθεί την άποψη πως "η σκληρή δουλειά", "ο ατομικισμός" και "η πυρηνική οικογένεια" είναι εκφάνσεις της ‘λευκής κουλτούρας’».

Το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν διαχειρίζεται 21 μουσεία, στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και τη Νέα Υόρκη, τα οποία προσφέρουν ελεύθερη είσοδο σε 15 με 30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Μεταξύ των μουσείων αυτών είναι το National Museum of American History, το National Portrait Gallery και το American Art Museum, όπως και 14 εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα μεταξύ των οποίων ο Εθνικό Ζωολογικό Πάρκο.

Όπως αναφέρει το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «προώθησε μια διχαστική ιδεολογία».

Νωρίτερα φέτος ο Τραμπ αυτοδιορίστηκε πρόεδρος του Kennedy Center της Ουάσινγκτον δηλώνοντας ότι στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ θέλει να αφήσει το στίγμα του στις αμερικανικές τέχνες και τον πολιτισμό.

«Τα μουσεία της πρωτεύουσας της χώρας μας θα πρέπει να είναι μέρη όπου οι άνθρωποι έρχονται για να μάθουν, όχι για να υποστούν ιδεολογική κατήχηση», υπογραμμίζει στο διάταγμά του ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

