Την πρώτη αντίδραση από την ελληνική ομογένεια της Αμερικής μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσινγκτον, σχετικά με το ρατσιστικό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, μια ανάσα πριν από τις προεδρικές εκλογές την Τρίτη 5 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου:

«Ένας από τους πιο σημαντικούς ομογενείς πολιτικούς, ο Αλέξανδρος Γιαννούλιας απάντησε στον πρώην πρόεδρο, έγραψε: 'Έχω βαρεθεί να σφυρίζει το ρατσιστικό σκυλί του Τραμπ, δεν έχει ούτε μια αξία που έχει ο Γιάννης και όλοι οι Έλληνες, δηλαδή φιλοξενία, φιλότιμο, ελευθερία και δημοκρατία'. Πάντως, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτή η δήλωση μπορεί να ήταν ο πάτος αλλά επειδή οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα μας εκπλήξει ξανά αρνητικά και με άλλες ρατσιστικές επιθέσεις.

Επίσης, στην ερώτηση για το αν τον άκουσαν οι ομογενείς οπαδοί του, οι οποίοι εικάζω ότι μπορεί να έχουν και την ίδια θέση με αυτή του κυρίου Τραμπ για τον Γιάννη, να μου επιτρέψετε να πω ότι ο Αντετοκούμπο τιμά την Ελλάδα στην Αμερική, το βλέπουμε κάθε μέρα και είναι υπερήφανος και νιώθει Έλληνας, το αποδεικνύει με τις πράξεις του. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να κρύβει πια ότι είναι ρατσιστής, αλλά δεν περίμενε κανείς ότι θα επέλεγε να χτυπήσει με τόσο ύπουλο τρόπο και μέσα στην πόλη του, έναν αθλητή, για τον οποίο οι πάντες στην Αμερική λένε τα πιο καλά λόγια.».

