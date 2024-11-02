Λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και οι μηχανές στα πολιτικά γραφεία των δύο υποψηφίων, της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τράμπ «έχουν πάρει φωτιά».

Η Κάμαλα Χάρις κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για διχασμό, που είναι εμπρηστικός για το προεκλογικό πολιτικό κλίμα. Το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει ήδη να τροφοδοτεί φήμες για εκλογικές παρατυπίες ακόμα και «νοθεία».

Σε διαφορετικά θέματα εστιάζει ο καθένας από τους δύο υποψήφιους προέδρους βάζοντας τα δυνατά του την ύστατη στιγμή.

Στην οικονομία εστιάζεται η ρητορική του Τραμπ

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της Βόρειας Καρολίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις οικονομικές του υποσχέσεις.

Ανέφερε μια πρόσφατη έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο. Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ «τα έριξε» σε μεγάλο βαθμό στους αλλεπάλληλους τυφώνες, ένας από τους οποίους έπληξε τη Βόρεια Καρολίνα, και στις εργασιακές διαφορές, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν για τους αριθμούς, και συγκεκριμένα την Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι οι πολιτικές τους έχουν οδηγήσει σε, όπως είπε, οικονομική παρακμή τη χώρα, «χειρότερη από την ύφεση».

«Αλλά μην ανησυχείτε, θα τα φτιάξω όλα», τόνισε ο Τραμπ.

Δεσμεύτηκε να μειώσει τους φόρους για τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Επανέλαβε τη δημοφιλή του υπόσχεση «χωρίς φόρο τα φιλοδωρήματα», προσθέτοντας ότι θα απαλλάξει από φόρους τις υπερωρίες και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αυξήσει τις γεωτρήσεις πετρελαίου και το fracking στις ΗΠΑ για να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία και με τη σειρά του να μειώσει τις τιμές της ενέργειας. Το fracking είναι μία μέθοδος εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου από μεγάλα βάθη και περιλαμβάνει τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων υγρών στη γη. Συνήθως χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες λυμάτων σε υψηλή πίεση.

Η Χάρις δίνει έμφαση στις αμβλώσεις

Στο τελευταίο της ράλι στην Ατλάντα, η Χάρις επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι θα περνούσε την πρώτη του μέρα στην εξουσία επικεντρωμένος στη «λίστα των εχθρών» του.

«Όταν εκλεγώ, θα μπω με μια λίστα υποχρεώσεων», λέει.

Στοχεύει στο οικονομικό σχέδιο του Τραμπ - το οποίο ισχυρίζεται ότι θα ευνοήσει τους εκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους της χώρας έναντι της μεσαίας τάξης - προτού στραφεί στο πιο δημοφιλές επιχείρημά της: τα δικαιώματα αναπαραγωγής.

Καθώς η Χάρις υπόσχεται να αποκαταστήσει την πρόσβαση στις αμβλώσεις σε εθνικό επίπεδο, αντιμετωπίστηκε με το πιο δυνατό χειροκρότημα της συγκέντρωσης μέχρι στιγμής.

Ο Τραμπ «επέλεξε με το χέρι» τους δικαστές που ανέτρεψαν το Ρόε εναντίον Γουέιντ, τερματίζοντας το δικαίωμα σε άμβλωση σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε η Χάρις.

«Μία στις τρεις γυναίκες ζει σε μια πολιτεία με απαγόρευση των αμβλώσεων από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Τζόρτζια», συνεχίζει.

«Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τελείωσε», προσέθεσε. «Θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις σε όλη τη χώρα».

Η Χάρις ισχυρίστηκε ότι σε αυτό το ράλι θα κερδίσει. Γρήγορα επιτέθηκε στον αντίπαλό της, για τον «διχασμό» και το «γκρίνια» του.

Μίλησε για τα σχέδιά της να νικήσει τον πληθωρισμό και να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ειρωνεύτηκς τον Ντόναλντ Τραμπ για τα φορολογικά του σχέδια.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις για «εισβολή μεταναστών»

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την ομιλία του επικεντρώνοντας την προσοχή του στη μετανάστευση.

Και πάλι έριξε την ευθύνη για την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης στην Καμάλα Χάρις.

«Έχει παραβιάσει τον όρκο της, έχει εξαλείψει τα κυρίαρχα σύνορά μας και έχει εξαπολύσει στρατό από συμμορίες και εγκληματίες μετανάστες από φυλακές, φρενοκομεία και ψυχιατρικά ιδρύματα», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι προέρχονται από τη «Βενεζουέλα, το Κονγκό» και «κλέβουν αμέτρητες ζωές Αμερικανών».

Στη συνέχεια έπαιξε ένα βίντεο που έχει παρουσιάσει στις περισσότερες από τις πρόσφατες συγκεντρώσεις του, μιας μητέρας, της Alexis Nungaray, της οποίας η 12χρονη κόρη Jocelyn σκοτώθηκε στο Τέξας τον Ιούνιο. Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε δύο μετανάστες από τη Βενεζουέλα χωρίς άδειες παραμονής για τη δολοφονία της.

«Την ημέρα που θα ορκιστώ, τελειώνει η εισβολή των μεταναστών και αρχίζει η αποκατάσταση της χώρας μας», ορκίζεται.

Και επανέλαβε μια πρόσφατη υπόσχεσή του, λέγοντας ότι, την πρώτη μέρα, «θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία».

«Και, τώρα, ζητώ τη θανατική ποινή για κάθε μετανάστη που σκοτώνει έναν Αμερικανό πολίτη ή έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι οι διελεύσεις μεταναστών έφτασαν όντως σε επίπεδα ρεκόρ υπό τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά οι αριθμοί έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η Χάρις έχει πει ότι θα κάνει ακόμη πιο δύσκολο για τους μετανάστες να ζητήσουν άσυλο στις ΗΠΑ εάν εκλεγεί.

Πηγή: skai.gr

