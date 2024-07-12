Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Κυριακής στο Βερολίνο είναι ήδη στραμμένη η σκέψη των Άγγλων φιλάθλων, που ελπίζουν η εθνική τους ομάδα να επικρατήσει των Ισπανών και να κατακτήσει το πρώτο διεθνές κύπελλο μετά από το 1966.

Ήδη παμπ και μπαρ κάνουν προετοιμασίες για τους θαμώνες που θα επιλέξουν να δουν το ματς συνοδεία μπύρας, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν νωρίτερα ώστε το προσωπικό να προλάβει να δει τον αγώνα.

Ιστοσελίδα μέσω της οποίας γίνονται κρατήσεις σε παμπ και μπαρ αναφέρει πως ο αριθμός των κρατήσεων έχει φτάσει πλέον τις 16 το δευτερόλεπτο, αντί της 1,4 κρατήσεων που διαχειρίζεται συνήθως.

Οι ιδιοκτήτες των παμπ περιμένουν πως θα σερβίρουν 10 εκατομμύρια ποτήρια μπύρας περισσότερα από όσο μια συνηθισμένη Κυριακή, κάτι που μεταφράζεται σε 50 εκ. λίρες έσοδα επιπλέον.

Αλυσίδες όπως τα Tesco και τα Sainsbury’s θα κλείσουν τα καταστήματα που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά στις 7.30 τοπική, δηλαδή μισή ώρα πριν την έναρξη του τελικού, αντί για τις 10 ή 11 το βράδυ.

Άλλες αλυσίδες, όπως τα Lidl, θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα το πρωί της Δευτέρας, δηλαδή στις 9 αντί στις 8, ώστε να δώσουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους να ξεκουραστούν και να… ξεμεθύσουν λίγο περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, το Σαββατοκύριακο αυτό αναμένεται να καταγραφούν πωλήσεις-ρεκόρ στα σουπερμάρκετ ενόψει του κυριακάτικου αγώνα.

Πλήρεις είναι δε όλες οι πτήσεις από τη Βρετανία προς το Βερολίνο ή κοντινούς προορισμούς, ενώ αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες Άγγλων φιλάθλων να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο της τελευταίας στιγμής για τον τελικό, με τις τιμές να φτάνουν τις 2.500 λίρες.

Σύμφωνα με υπολογισμό, η μέχρι τώρα επιτυχημένη παρουσία της εθνικής Αγγλίας στο Euro έχει συνεισφέρει στη βρετανική οικονομία 2,7 δισεκατομμύρια λίρες σε συνδεόμενες πωλήσεις οινοπνευματωδών, τροφίμων, ποδοσφαιρικών εμφανίσεων, σουβενίρ, τηλεοράσεων και ηλεκτρικών συσκευών.

Πληροφορίες του Talksport αναφέρουν πως σε περίπτωση νίκης η εθνική Αγγλίας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη περιφορά του τροπαίου με ανοιχτό λεωφορείο στο κέντρο του Λονδίνου, καταλήγοντας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ώστε παίκτες και τεχνικό επιτελείο να τιμηθούν από τον βασιλιά Κάρολο.

Τη Δευτέρα, λίγο μετά από την επιστροφή της ομάδας από το Βερολίνο, η εθνική αναμένεται να γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό σερ Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Στάρμερ από την Ουάσιγκτον και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της οποίας παρακολούθησε μέρος του δραματικού ημιτελικού με την Ολλανδία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κηρύξει εθνική αργία σε περίπτωση νίκης της εθνικής.

Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2021 ο γνωστός ποδοσφαιρόφιλος Κιρ Στάρμερ είχε ζητήσει πρόσθετη αργία αν η Αγγλία κέρδιζε την Ιταλία στον (εν τέλει χαμένο) τελικό του προηγούμενου Euro που είχε γίνει στο Γουέμπλεϊ.

«Δεν θέλω να το γρουσουζέψω», είπε στο BBC ο σερ Κιρ στην ερώτηση περί αργίας.



Πηγή: skai.gr

