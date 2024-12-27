Ανταρκτική: Ζητούνται μηχανικοί και τεχνίτες – Τι μισθοί δίνονται

Ξυλουργούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους χειριστές εγκαταστάσεων και τεχνικούς επικοινωνιών ζητά η κυβέρνηση της Αυστραλίας για εργασία στην Ανταρκτική, με διαφημιστικό σλόγκαν: «Βαρεθήκατε τη ζέστη; Ελάτε να δουλέψετε στην Ανταρκτική».

Το Αυστραλιανό Ανταρκτικό Πρόγραμμα ζητά επίσης σεφ για εργασία στα εστιατόρια των τριών επιστημονικών σταθμών που υπάρχουν στην Ανακριτή, και σε έναν στο υποανταρκτικό νησί Macquarie.

Επιπλέον, στις αγγελίες είναι ανοιχτή και μία θέση γιατρού, οποίος θα πρέπει να περέχει «πλήρη γενική ιατρική, επείγουσα χειρουργική και επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη για μια απομακρυσμένη κοινότητα σε έναν σταθμό της Ανταρκτικής ή υποΑνταρκτικής» καθώς επίσης θα ακολουθεί τις αποστολές στα ταξίδια τους.

Ορισμένες θέσεις έχουν ήδη κλείσει, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετές, σε πολλούς κλάδους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ανταρκτική

Οι μισθοί της Ανταρκτικής

Υδραυλικός

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα στην Ανταρκτική ξεκινά από 150.947 δολάρια ετησίως.

Μηχανικός & ανώτερος μηχανικός

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα στην Ανταρκτική ξεκινά από: 150.947 δολάρια ετησίως

Χειριστής επικοινωνιών

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα όταν βρίσκεται στην Ανταρκτική ξεκινά από 141.865 δολάρια ετησίως.

Σεφ

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα όταν βρίσκεται στην Ανταρκτική ξεκινά από 150.947 δολάρια ετησίως.

Ηλεκτρονικός μηχανικός

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα όταν βρίσκεται στην Ανταρκτική ξεκινά από 166.586 δολάρια ετησίως.

Ιατρός

Ο βασικός μισθός + πρόσθετα επιδόματα όταν βρίσκεται στην Ανταρκτική ξεκινά από 220.055 - 289.769 δολάρια ετησίως.

