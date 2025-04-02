Ένας από τους κύριους διαπραγματευτές του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις αναμένεται αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν δύο πηγές ενήμερες για το ζήτημα.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ (Kirill Dmitriev), ο επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, ο οποίος διορίστηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ειδικός απεσταλμένος διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων, θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Άλλη πηγή δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ σήμερα.

Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο που επισκέπτεται τις ΗΠΑ μετά την εισβολή των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Μάλιστα, καθώς ο Ντμίτριεφ εξακολουθεί να υπόκειται στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Ρωσία, η κυβέρνηση Τραμπ, τις ήρε προσωρινά για την επίσκεψή του στη χώρα.

Μεταδίδοντας προηγουμένως την είδηση για τη συνάντησή τους, το CNN ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ και ο Γουίτκοφ θα έχουν συνομιλίες για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών καθώς επιδιώκουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ίσως. Η αντίσταση στον διάλογο ΗΠΑ-Ρωσίας είναι πραγματική –-υπαγορεύεται από εδραιωμένα συμφέροντα και παλιά αφηγήματα», απάντησε στο δημοσίευμα του CNN ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στο X.

«Μήπως όμως οι βελτιωμένες σχέσεις είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για διαρκή παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη», διερωτήθηκε.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής. Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον επίσης δεν έχει απαντήσει ως τώρα σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Γιατί τώρα

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ γίνεται καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν για να εργαστούν για την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων σχέσεων των δύο χωρών και ύστερα από τις πρόσφατες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν οι δύο ηγέτες, που επίσης επικεντρώθηκαν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ωστόσο, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται να χάνει ολοένα και περισσότερο την υπομονή του με την, όπως ο ίδιος άφησε να εννοηθεί, κωλυσιεργία της Μόσχας όσον αφορά μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας μάλιστα «εκνευρισμένος» με τον Πούτιν, το ταξίδι του Ντμίτριεφ μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση κάποιων εντάσεων.

Μετά τις δυτικές κυρώσεις που της επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία και επωφελούμενη από τις δηλώσεις του Τραμπ για την αποκατάσταση των σχέσεων, η Ρωσία επιδιώκει να φέρει πίσω τους διεθνούς επενδυτές για να διαφοροποιήσει την οικονομία της, η οποία υπαγορεύεται κυρίως από τον πόλεμο τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος θεωρείται ότι γνωρίζει καλύτερα τις ΗΠΑ από οποιονδήποτε άλλον στη ρωσική ελίτ, δήλωσε εξάλλου νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι οι δύο χώρες έχουν ήδη αρχίσει να συνομιλούν για ένα κοινό σχέδιο σπάνιων γαιών, ανάμεσα σε άλλες συμφωνίες.

Ο Πούτιν άφησε επίσης να εννοηθεί τον Φεβρουάριο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ενδιαφέρονται να εξετάσουν την περίπτωση κοινών ερευνών για τα κοιτάσματα στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει τα πέμπτα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο ορυκτών που χρησιμοποιούνται στα λέιζερ και τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Ρωσία επιδιώκει να προσελκύσει επενδυτές για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής της στην Αρκτική, δήλωσε επίσης ο Ντμίτριεφ την περασμένη εβδομάδα. Ο Πούτιν θέλει να αυξηθεί το εμπόριο από τη διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας μέσω των υδάτων της Αρκτικής, καθώς η Ρωσία μετατοπίζει το εμπόριό της προς την Ασία και μακριά από την Ευρώπη λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Η εστίαση της προσοχής στη στρατηγική σημασία της Αρκτικής όσον αφορά τις εξορύξεις, τη ναυτιλία και τη διεθνή ασφάλεια αυξήθηκε απότομα λόγω των επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

