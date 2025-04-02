Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός εφήβου που σχεδίαζε να σκοτώσει «τουλάχιστον 100 μουσουλμάνους» καθώς θα αποχωρούσαν από τζαμιά, εμπνευσμένος από την επίθεση στο Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, το 2019.

Ο έφηβος, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο, δήλωσε ότι είχε εντοπίσει πέντε τζαμιά στη Σιγκαπούρη όπου σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Όπως είπε ο ίδιος, εμπνεύστηκε από τον Μπρέντον Τάραντ, τον δράστη της επίθεσης στο Κράιστσερτς, το οποίο ο νεαρός χαρακτήρισε «ήρωα»

Στις 15 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο τρομοκρατικές επιθέσεις, στο Κράισττσερτς, στη Νέα Ζηλανδία. Ο Αυστραλός Μπρέντον Τάραντ άνοιξε πυρ διαδοχικά σε ένα τζαμί και ένα ισλαμικό κέντρο σκοτώνοντας 59 ανθρώπους ενώ έκανε live streaming κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης.

Ο Τάραντ ήταν ρατσιστής και οπαδός της ανωτερότητας των λευκών και συνελήφθη από την αστυνομία μετά τις επιθέσεις.

Ο έφηβος «ήθελε να σκοτώσει τουλάχιστον 100 μουσουλμάνους, για να είναι περισσότερα από τα θύματα του Τάραντ. Ήθελε επίσης να μεταδώσει ζωντανά αυτές τις επιθέσεις», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Κ Σανμούγκαν.

Μάλιστα, θα είχε κάνει πράξη το σχέδιο του, αν είχε καταφέρει να αποκτήσει όπλο.

Σε αυτή τη χώρα όπου η οπλοκατοχή είναι μια από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες στον κόσμο, «είχε ήδη κάνει αρκετές προσπάθειες να αποκτήσει πιστόλι», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Είπε στους ανακριτές αρκετά ανοιχτά ότι αν είχε όπλο, θα είχε πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε ο ίδιος.

Ο έφηβος είχε έρθει σε επαφή με έναν άλλο ύποπτο, τον 18χρονο Νικ Λι, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο με παρόμοιες κατηγορίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει μείνει αλώβητη από ριζοσπαστικοποιημένους τζιχαντιστές.

Τον Φεβρουάριο, ένα 15χρονο κορίτσι τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση επειδή «ορκίστηκε πίστη σε ένα chatbot της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ)" αφού είχε έρθει σε επαφή με υποστηρικτές αυτής της οργάνωσης στο εξωτερικό, ανέφερε.

"Ήθελε να πολεμήσει και να πεθάνει για τον ISIS. Αναζήτησε πτήσεις για τη Συρία και προσπάθησε να εξοικονομήσει χρήματα για το ταξίδι της", δήλωσε ο υπουργός.

Πέρυσι, εξάλλου, η αστυνομία της Σιγκαπούρης συνέλαβε έναν έφηβο ο οποίος παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε επίθεση με μαχαίρι εμπνευσμένος από το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

