Ένας Κινέζος διδακτορικός φοιτητής κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου τον περασμένο μήνα για τη νάρκωση και το βιασμό 10 γυναικών στη Βρετανία και την Κίνα, ωστόσο μετά την καταδίκη του δεκάδες γυναίκες προσέρχονται στην αστυνομία.

Περισσότερες από 20 γυναίκες έχουν επικοινωνήσει με τις Αρχές εκφράζοντας φόβο πως μπορεί να έχουν δεχθεί επίθεση από τον κατά συρροή βιαστή Zhenhao Zou, ενώ και οι ντεντέκτιβ φοβούνται πως τα θύματα είναι περισσότερα από 10.

Ο 28χρονος καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τον βιασμό τριών γυναικών στο Λονδίνο και επτά στην Κίνα μεταξύ 2019 και 2024. Ο Zou βιντεοσκόπησε πολλούς από τους βιασμούς του και τα βίντεο αποτέλεσαν βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη του.

Νάρκωνε τα περισσότερα από τα θύματά του, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να μην θυμούνται τίποτα ή να συγκρατούν ελάχιστα στη μνήμη τους, από τις επιθέσεις τους.

Οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν 58 βίντεο, τα οποία πιστεύουν ότι δείχνουν τον νεαρό να επιτίθεται σε γυναίκες. Όταν καταδικάστηκε, τα περισσότερα από τα θύματα δεν είχαν ακόμη αναγνωριστεί από την αστυνομία, αναφέρει η Guardian.

Ένας διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο Κέβιν Σάουθγορντ ανέφερε πως η αστυνομία φοβάται πως τα θύματα είναι πολλά περισσότερα, ενώ οι ντετέκτιβ θεωρούν πως ίσως να είναι ένας από τους χειρότερους βιαστές στην ιστορία της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 23 γυναίκες – θύματα βιασμού εμφανίστηκαν μέσα σε έναν μήνα απ’όταν οι Αρχές έκαναν έκκληση για πληροφορίες. Τα θύματα φέρεται να είναι κινεζικής καταγωγής και ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επιθέσεις στο Λονδίνο ή στην Κίνα.

Τα περισσότερα από τα θύματα του Ζου στα βίντεο που παίχτηκαν στη δίκη του ήταν αναίσθητα ή ζαλισμένα λόγω των ναρκωτικών που τους είχε δώσει. Αγνοούσε τις εκκλήσεις τους να σταματήσει. Οι σοκαριστικές αυτές εικόνες έκαναν μέχρι και τους ενόρκους να δακρύζουν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Στο δικαστήριο ο βιαστής ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν με πέντε γυναίκες τον μήνα. Ο ίδιος πήγε στη Βρετανία για να σπουδάσει το 2017 στο Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο UCL δύο χρόνια αργότερα. Συνελήφθη ον Ιανουάριο του 2024.

Έμενε σε διαμέρισμα στο Λονδίνο και προσκαλούσε γυναίκες στο σπίτι του για ποτό. Σε αυτό έριχνε ναρκωτικά και τις βίαζε.

Πηγή: skai.gr

