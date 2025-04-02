Ένα αμφιλεγόμενο μοντέλο, που γεννήθηκε λευκή, αποκάλυψε ότι της άρεσε τόσο πολύ το καλοκαιρινό της μαύρισμα που αποφάσισε να αλλάξει χρώμα και να γίνει μαύρη. Κάτι σαν το Μάικλ Τζάκσον…

Μεγαλώνοντας στη Δυτική Γερμανία, η Martina Big, σήμερα 36 ετών, είχε λευκή επιδερμίδα, χλωμή όπως λέει, και ξανθά μαλλιά. Σήμερα, η Μαρτίνα είναι αγνώριστη και ο παλιός της εαυτός δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της.

Η Martina έκανε ενέσεις μαυρίσματος -πρόκειται για μια συνθετική ορμόνη που σκουραίνει το δέρμα- για να αλλάξει το χρώμα του δέρματός της το 2017. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η «μεταμόρφωσή» της έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την ηλικία της.

Η πρώην αεροσυνοδός έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο όταν δήλωσε ότι «είναι καλύτερα να είσαι μαύρη», καθώς παρουσίασε την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της - που έχει επικριθεί ευρέως - κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή «The Maury Show».

Στεκόμενη μπροστά στο τρομοκρατημένο κοινό του στούντιο, η Martina εξήγησε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Michael Eurwen, είχαν κάνει τις συγκεκριμένες ενέσεις, αλλά με διαφορετικά αποτελέσματα.

«Στην αρχή, ήθελα μόνο να έχω λίγο περισσότερο καλοκαιρινό μαύρισμα», δήλωσε στο «FEMAIL». «Αλλά στη συνέχεια παρατήρησα ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα καλοκαιρινό μαύρισμα, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο…».

Καθώς άρχισε να καταγράφει τη μεταμόρφωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Martina δέχτηκε σφοδρή κριτική. «Σκέφτηκα ότι πρέπει να αλλάξεις τη νοοτροπία σου και έτσι έμαθα, βήμα προς βήμα, πώς να προσαρμόζω τη νοοτροπία μου στο να είμαι μαύρη και να μαθαίνω περισσότερα για την κουλτούρα», δήλωσε η Martina, η οποία έχει ξοδέψει σχεδόν 67.000 λίρες για να αλλάξει την εμφάνισή της.

Οκτώ χρόνια αργότερα, η Martina πιστεύει ότι η μεταμόρφωσή της σε μια «εξωτική barbie» έχει ολοκληρωθεί και ότι τα σωματικά της χαρακτηριστικά ευθυγραμμίζονται με τη νέα της «φυλετική ταυτότητα» - εν μέσω σφοδρής κριτικής από εκείνους που επιμένουν ότι «δεν θα είναι ποτέ μαύρη».

Έχει επίσης αμφισβητηθεί σχετικά με την ηλικία της, αφού η γερμανική εφημερίδα «Bild» έφερε στο φως φωτογραφίες της Martina που φέρεται να τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων.

Σε άλλο σημείο, η Martina δήλωσε στο μέσο ότι θέλει να «χτίσει γέφυρες» μεταξύ των φυλών, αφού βαπτίστηκε στην Αφρική. Μιλώντας από το σπίτι της στη Γερμανία, η Martina είπε ότι το νέο της όνομα είναι Malaika Kubwa -που σημαίνει «Μεγάλος Άγγελος» στα σουαχίλι - κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής σε εκκλησία της Κένυας το 2019.

Φαίνεται ότι η Martina έχει κάνει και άλλες αισθητικές επεμβάσεις, όπως αυξητική στήθους, ενώ στα επόμενα σχέδιά της είναι να αλλάξει και τη μύτη της. «Μου αρέσει να βλέπω το στήθος μου μεγάλο και γενικά μου αρέσει να ξεπερνάω τον εαυτό μου», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.