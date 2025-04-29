Απευθυνόμενος σε όμιλο αγγλικανών και ρωμαιοκαθολικών προσκυνητών από τη Βρετανία, μεταξύ των οποίων επίσκοποι και κληρικοί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε πως «προσευχόμεθα να εκλεγεί ένας άξιος διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου για να συνεχίσουμε τις οικουμενικές σχέσεις, τον οικουμενικό διάλογο που αρχίσαμε εδώ και μερικές δεκαετίες, όπως αυτό συμβαίνει και με την αγγλικανική κοινωνία».

Ανέφερε επίσης ότι εφέτος γιορτάσαμε το Πάσχα με μεγάλη χαρά και ψυχική ανάταση, και μάλιστα όλοι οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο την ίδια ημέρα, που ήταν μία ξεχωριστή ευλογία του Θεού.

«Με τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο κάναμε προσπάθεια τον τελευταίο καιρό να καταλήξουμε σε μία συμφωνία να συνεορτάζουμε το Πάσχα, πάντοτε, εις το διηνεκές, όλοι οι χριστιανοί μαζί την ίδια ημέρα. Δυστυχώς, οι προσπάθειές μας δεν πρόφτασαν να ολοκληρωθούν, αλλά έχουμε πάντοτε μία ελπίδα ότι και ο νέος Πάπας θα είναι θετικός, όπως ήταν ο μακαριστός Φραγκίσκος για να καταλήξουμε σε αυτό το ιστορικό γεγονός» δήλωσε, μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Αναφερόμενος στην επέτειο των 1.700 ετών από τη σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας, την οποία επρόκειτο να τιμήσουν από κοινού με τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο σε επίσκεψη που προγραμμάτιζαν στην πόλη αυτή τον Μάιο είπε:

«Τώρα ελπίζουμε ο διάδοχός του, ο νέος Πάπας Ρώμης, θα θελήσει να πραγματοποιήσει το όνειρο του Φραγκίσκου, ο οποίος πάρα πολύ επιθυμούσε να έλθει, και να πάμε πάλι μαζί, εντός του έτους αυτού, του 2025, που είναι η επέτειος της Συνόδου, και να κάνουμε το προσκύνημά μας.

»Και ίσως να συνδυαστεί αυτό το προσκύνημα του νέου Πάπα με την επίσημη επίσκεψη του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη θρονικήν μας εορτή, 30 Νοεμβρίου, που είναι η εορτή του Απόστολου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του ιδρυτού της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως».

