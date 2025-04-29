Γερμανία: Δύο νεαροί "train surfers" έχασαν τη ζωή τους στο Βερολίνο

Δύο νέοι, 17 και 18 ετών, έχασαν χθες τη ζωή τους στην οροφή τρένου S-Bahn που βρισκόταν εν κινήσει στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, καθώς δεν πρόλαβαν να αποφύγουν γέφυρα κάτω από την οποία πέρασε ο συρμός.

Οι νεαροί «train surfers», είχαν ανεβεί στην οροφή του τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο S1 και, λόγω λανθασμένης εκτίμησης, δεν πρόλαβαν να πηδήξουν στο έδαφος ή να ξαπλώσουν προτού η αμαξοστοιχία φθάσει στη γέφυρα, το χαμηλότερο σημείο της οποίας απέχει μόλις 30 εκατοστά από το υψηλότερο σημείο του συγκεκριμένου τρένου. Η ταχύτητα του τρένου ήταν 60 χλμ/ώρα. Ο ένας νέος σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε λίγο αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του.

Εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη» του για το δυστύχημα και τόνισε ότι το «train surfing» είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και απαγορεύεται αυστηρά. «Παρά τους σαφείς κανόνες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, άνθρωποι όλων των ηλικιών εξακολουθούν δυστυχώς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή άλλων ανθρώπων, με την απερίσκεπτη συμπεριφορά και την απροσεξία τους στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η είσοδος σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις! Όπου κινούνται τρένα, δεν υπάρχει χώρος για περιπέτεια», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Οι DB υλοποιούν εδώ και χρόνια προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης σε νηπιαγωγεία, σχολεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ ανάλογο πρόγραμμα, με σύντομα βίντεο, είναι διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η γραμμή ρεύματος ακριβώς δίπλα στις ράγες μεταφέρει 750 Volt συνεχούς τάσης. Η επαφή με τη γραμμή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και σοβαρά εγκαύματα», προειδοποιεί η εταιρία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν, όρθιο πάνω σε βαγόνι, χτύπησε σε γέφυρα. Τον Αύγουστο του 2024 ένας 19χρονος τραυμάτισε μια γυναίκα η οποία στεκόταν στην αποβάθρα, όταν εκείνος πήδηξε από την οροφή του τρένου. Όλα τα περιστατικά συνέβησαν στη γραμμή S1, η οποία συνδέει το βορειοδυτικό με το νοτιοδυτικό τμήμα του Βερολίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

