Γαλλία: Προτείνει να εισαχθεί «τέλος διαχείρισης» στα δέματα πολύ μικρής αξίας

Η Γαλλία πρότεινε να επιβληθεί από το 2026 ένα «τέλος διαχείρισης» σε κάθε μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ευρώπη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι θα πρέπει να ενταθούν, λόγω της «πλημμύρας» αντικειμένων μηδαμινής αξίας, κυρίως από την Κίνα, μέσω πλατφορμών όπως είναι οι Shein και Temu.

Η υπουργός Δημοσίων Πόρων Αμελί ντε Μονσαλέν είπε ότι ο στόχος είναι «να πληρώνουν οι εισαγωγείς, οι πλατφόρμες και όχι οι καταναλωτές, ένα μικρό συμβατικό ποσό για τα δέματα». Αυτό το «τέλος διαχείρισης» είναι διαφορετικό από τους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται ανάλογα με την αξία του εισαγόμενου εμπορεύματος.

Η υπουργός έκανε λόγο για «μερικά ευρώ» ανά δέμα ή για «μερικά λεπτά» ανά αντικείμενο, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ-ντε-Γκολ, την κύρια αεροπορική είσοδο εμπορευμάτων στη Γαλλία.

Η ανακοίνωση της Μονσαλέν έρχεται σε μια περίοδο που εκφράζονται φόβοι ότι λόγω των δασμών που θέλει να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μικρά δέματα από την Κίνα, οι πλατφόρμες θα στραφούν προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ο Μισέλ-Εντουάρ Λεκλέρκ, ο πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικής των κέντρων χονδρεμπορίου E.Leclerc, προέβλεψε μάλιστα ότι θα γίνει «εισβολή» τέτοιων προϊόντων.

«Εν αναμονή της μεταρρύθμισης της Τελωνειακής Ένωσης το 2028, η Γαλλία θα υπερασπιστεί τη γρήγορη επιβολή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός μηχανισμού τελών διαχείρισης για κάθε μικρό δέμα που μπαίνει στην Ευρώπη. Τα χρήματα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των ελέγχων» διευκρίνισε το γραφείο της υπουργού στο AFP.

«Δεν μπορούμε να ενεργήσουμε μόνοι, επειδή εάν το κάνουμε, η πλημμύρα των πακέτων θα πάει σε μια άλλη χώρα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ, αποκαλύπτοντας ότι «η Ολλανδία ενδιαφέρεται πολύ» για το θέμα και εκφράζοντας την ελπίδα «να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατόν μια ομάδα χωρών που θα μπορεί να εφαρμόσει αυτό το μέτρο».

Το τέλος θα επιβάλλεται από το 2026 μέχρι το 2028, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταργήσει την απαλλαγή των τελωνειακών δασμών για τα δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Η Γαλλία θα εντείνει τους ελέγχους στα δέματα που περιέχουν καλλυντικά ή φάρμακα, ενδεχομένως επικίνδυνα για την υγεία, καθώς και για να διαπιστώνει εάν τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Θα εξετάζει επίσης την αξία των δεμάτων, ώστε να μην απαλλάσσονται από τους τελωνειακούς δασμούς, είπε η Μονσαλέν.

Οι ονομασίες των προϊόντων που αποσύρονται επειδή δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς θα δημοσιοποιούνται στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε εξάλλου η Βερονίκ Λουβαζί, υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που συνόδευε τη Μονσαλέν στην επίσκεψή της στο αεροδρόμιο.

Η Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CPME) κήρυξε σήμερα «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για να «αντιμετωπίσει την εισβολή των μικρών δεμάτων» από διαδικτυακές πλατφόρμες. Για την CPME, η κυβέρνηση «δεν φαίνεται να παίρνει όλα τα μέτρα» που απαιτούνται.

Πάντως, η Ομοσπονδία Διαδικτυακού Εμπορίου και Απομακρυσμένων Πωλήσεων (Fevad) χαιρέτισε τις ανακοινώσεις της υπουργού, προτρέποντας την κυβέρνηση να λάβει «γρήγορα συγκεκριμένα μέτρα». «Πρέπει να καταργηθούν κατεπειγόντως τα άδικα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι ασιατικοί ιστότοποι και η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την πρακτική του ντάμπινγκ που υφιστάμεθα» ανέφερε.

Η πλατφόρμα Shein που πουλάει κυρίως ρούχα σε πολύ χαμηλές τιμές, απάντησε με μια ανακοίνωσή της ότι «τηρεί όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε καθεμία από τις αγορές της (…) συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας».

Περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2024, δηλαδή περισσότερα από 145 πακέτα ανά δευτερόλεπτο. Το 91% από αυτά προέρχονταν από την Κίνα.

Μόνο στη Γαλλία, παραδόθηκαν πέρυσι 800 εκατομμύρια τέτοια «φτηνά» δέματα, σε σύνολο 1,5 δισεκ. δεμάτων. Οι αρχές εστιάζουν στα δέματα μικρής αξίας επειδή στην Ευρώπη εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς, όταν στέλνονται από μια τρίτη χώρα. Τον Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να καταργηθεί η εξαίρεση, που ισχύει από το 2010, επισημαίνοντας τον κίνδυνο εισαγωγής «επικίνδυνων προϊόντων» αλλά και το μη αμελητέο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτού του όγκου των δεμάτων. «Πολλές εκατοντάδες τζάμπο τζετ πετούν κάθε νύχτα από την Ασία στην Ευρώπη» για να μεταφέρουν αυτά τα δέματα, υπογράμμισε ο Λομπάρ.

