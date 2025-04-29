Τραμπ: «Καλό παιδί ο Μπέζος» - «Είχαμε μια καλή συνομιλία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον πρόεδρο της Amazon, Τζεφ Μπέζος, μετά από δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Amazon σχεδιάζει να αναγράφει στις τιμές των προϊόντων το κόστος των δασμών κάτι που η εταιρεία διέψευσε κατηγορηματικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Τζεφ Μπέζος ήταν «πολύ ευγενικός».

«Έλυσε το πρόβλημα πολύ γρήγορα και έκανε το σωστό», πρόσθεσε.

Το απόγευμα, η Amazon δήλωσε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αναγράφει αναλυτικά το κόστος για τους πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Amazon Haul, έναν ιστότοπο χαμηλού κόστους που λάνσαρε πέρυσι στις ΗΠΑ για να ανταγωνιστεί τις Shein και Temu.

Ωστόσο, η εταιρεία διέψευσε ότι είχε εξετάσει παρόμοια ενέργεια για την κύρια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της.

Σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις, το θέμα τέθηκε μετά τη λήξη της εξαίρεσης από τους δασμούς για αποστολές κάτω των $800.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η απόφαση της Amazon να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση είχε ληφθεί πριν από τα παράπονα του Λευκού Οίκου την Τρίτη.



