Βαρώσια: Από παράδεισος διακοπών, πόλη-φάντασμα

Το RND φιλοξενεί αφιέρωμα για το πώς τα Βαρώσια, άλλοτε τουριστικός παράδεισος έχουν μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα. Η FAZ ερμηνεύει τα κίνητρα της ελληνικής κυβέρνησης για την αλλαγή ρότας στο μεταναστευτικό.Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα για τα Βαρώσια, τον άλλοτε παράδεισο και νυν πόλη-φάντασμα στο νότιο τμήμα της Αμμοχώστου της Κύπρου.



«Κάποτε τα Βαρώσια αποτελούσαν έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Κύπρο. Από το 1974 όμως ο παραθαλάσσιος αυτός παράδεισος εγκαταλείφθηκε και μετατράπηκε στη μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ευρώπης», αναφέρει χαρακτηριστικά το γερμανικό μέσο.

«Γαλαζοπράσινη θάλασσα, χρυσαφένια αμμουδιά, ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδιά που παίζουν. Εκ πρώτης όψεως όλα θυμίζουν έναν τυπικό παραθεριστικό προορισμό στην Κύπρο. Όμως μια αλλόκοτη εικόνα διακόπτει αυτό το ειδυλλιακό τοπίο: συρματοπλέγματα, οδοφράγματα και στο βάθος γκρίζες ξενοδοχειακές πολυκατοικίες που καταρρέουν, γεμάτες τρύπες από σφαίρες.Τα Βαρώσια ήταν κάποτε μια ζωντανή πόλη με 39.000 κατοίκους. Σήμερα όμως δεν έχει μείνει τίποτα από το άλλοτε ειδυλλιακό σκηνικό. Αντιθέτως, στα ερειπωμένα δρομάκια περιπλανιούνται λάτρεις των "χαμένων τόπων”. Τα κτίρια βρίσκονται υπό κατάρρευση ενώ η φύση καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της περιοχής».Τη δεκαετία του 1960 «ο μαζικός τουρισμός στην Κύπρο γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη – με επίκεντρο τα Βαρώσια, […] όπου υπήρχαν πάνω από 100 ξενοδοχεία, εκατοντάδες καταστήματα, κινηματογράφοι και θέατρα, φιλοξενώντας ακόμα και σταρ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Σοφία Λόρεν και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον». Με την κλιμάκωση του Κυπριακού και την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στη βόρεια Κύπρο, «τα Βαρώσια βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας. Ένα καλοκαιρινό πρωινό τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό και περισσότεροι από 45.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω τα πάντα», εξηγεί το RND.Έτσι, «τα Βαρώσια παρέμειναν για δεκαετίες στρατιωτική ζώνη, απαγορευμένη για τους επισκέπτες. Ο άλλοτε πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός μετατράπηκε σε ένα ανατριχιαστικό μνημείο του Κυπριακού Ζητήματος, φυλασσόμενο από τουρκικές δυνάμεις».Τα τουρκικά σχέδια για αναγέννηση της περιοχήςΑπό το 2020 «η διοίκηση του de facto καθεστώτος του βόρειου τμήματος της Κύπρου προσπαθεί να ξανακάνει τα Βαρώσια τουριστική περιοχή, με τη στήριξη του Τούρκου προέδρου Ερντογάν. Από τότε ορισμένα τμήματα της πόλης έχουν ανοίξει ξανά, όπως το ξενοδοχείο Golden Sands, το τζαμί Bilal Ağa και ένα τμήμα της παραλίας μήκους 600 μέτρων».Ωστόσο, όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, «το άνοιγμα και η επανακατοίκηση στα Βαρώσια λαμβάνουν χώρα κατά παράβαση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει καταδικάσει ομόφωνα τις ενέργειες αυτές. Παρ’ όλα αυτά οι τουρίστες δεν δείχνουν να αποθαρρύνονται: μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2022 περίπου 400.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν τον άλλοτε τουριστικό παράδεισο».Στα Βαρώσια πραγματοποιούνται σήμερα «οργανωμένες ξεναγήσεις από διάφορους παρόχους που καθοδηγούν τους επισκέπτες μέσα στην περιοχή, καθώς μεγάλο μέρος της εξακολουθεί να είναι στρατιωτική ζώνη […] και απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος επισκεπτών στις αποκλεισμένες περιοχές», ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ιδιωτικής επίσκεψης στην περιοχή, καταλήγει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο.«Η Ελλάδα μειώνει τα κοινωνικά επιδόματα για πρόσφυγες»Η Berliner Zeitung δημοσιεύει από την πλευρά της ρεπορτάζ σχετικά με τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για «δραστική μείωση» των κοινωνικών επιδομάτων που δίνονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.«Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα θα λαμβάνουν εφεξής μόνο βασικές παροχές, με την κυβέρνηση να σκοπεύει να επενδύσει τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν σε άλλους τομείς», εξηγεί το μέσο του Βερολίνου.«Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης τα συνολικά σχετικά κονδύλια θα μειωθούν σχεδόν κατά 30% - από 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε περίπου 288 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταρρύθμιση αφορά μεταξύ άλλων το πρόγραμμα στέγασης “Helios”, το οποίο παρείχε επιδοτήσεις ενοικίου για πρόσφυγες. Οι παροχές αυτές θα τερματιστούν πλήρως. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας».Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση αυστηροποιεί ολοένα και περισσότερο τη μεταναστευτική της πολιτική, υποστηρίζοντας παράλληλα πως οι αλλαγές «βρίσκονται σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Στόχος είναι όχι μόνο η μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά και το να καταστεί η Ελλάδα λιγότερο ελκυστική για μετανάστες», αναφέρει τέλος η BZ.Αλλαγή ρότας για… προσέλκυση ψήφων;Επιδιώκοντας να ερμηνεύσει τα κίνητρα της αλλαγής ρότας στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική η Frankfurter Allgemeine Zeitung παρατηρεί πως αν και η δημοτικότητα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έπειτα από σειρά σκανδάλων «πλέον περιορίζεται σύμφωνα με δημοσκοπήσεις μόλις στο 22%».Επομένως, ενδέχεται γι’ αυτόν τον λόγο «η ελληνική κυβέρνηση να παίζει εδώ και μήνες κατ' επανάληψη το χαρτί που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στο παρελθόν: με μια συστηματική αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στοχεύει να ανακτήσει τη χαμένη της δημοτικότητα».Δημοσκοπικά φαίνεται μάλιστα πως αυτή η κίνηση έχει βρει «θετική ανταπόκριση: περίπου το 76% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αναστολής των διαδικασιών ασύλου. Η ανακοίνωση του υπουργού Μετανάστευσης ότι θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι (ούτως ή άλλως περιορισμένες) οικονομικές ενισχύσεις προς τους αιτούντες άσυλο καθώς και προς τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, έτυχε αποδοχής από το 73%».Παράλληλα βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση «διευκολύνει τη νόμιμη είσοδο στη χώρα για λόγους εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λείπουν περίπου 200.000 εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα στη γεωργία κατά τις περιόδους συγκομιδής, αλλά και στον τουρισμό κατά την περίοδο της high-season, η δημογραφική αλλαγή γίνεται αισθητή μέσα από μια αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Οι συμφωνίες προσέλκυσης εποχικών εργατών από την Αίγυπτο και την Ινδία δεν είχαν μέχρι στιγμής την επιτυχία που αναμενόταν. Και κάπως έτσι η Ελλάδα επιδιώκει ταυτοχρόνως λιγότερη αλλά και περισσότερη μετανάστευση – μόνο όμως σε ένα πλαίσιο τάξης και οργάνωσης», καταλήγει η FAZ.

