Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, με αφορμή ένα νέο ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιάζει τη φιλοσοφία του περί «αρμονίας» και την ανάγκη «να συνεργαζόμαστε με τη φύση, αντί να ενεργούμε εναντίον της».

Το ντοκιμαντέρ, που φέρει τον προσωρινό τίτλο «Finding Harmony: A King’s Vision» θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις αρχές του 2026. «Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για τον κόσμο να καταβάλει μια συντονισμένη προσπάθεια για να προστατεύσει και να θέσει προτεραιότητες στον πλανήτη μας, καθώς και για να αποκαταστήσει τη σχέση μας με αυτόν», δήλωσε ο Βρετανός μονάρχης.

Η φιλοσοφία της «αρμονίας» την οποία προωθεί ο βασιλιάς Κάρολος «μας ενθαρρύνει να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος της φύσης και όχι ξεχωριστά από αυτήν». Ο ίδιος πιστεύει πως αυτή η θεώρηση του κόσμου, σε συνδυασμό με την επίγνωση ότι η φύση βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ευημερίας, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πρακτική δράση. Στόχος είναι η προστασία και η αποκατάσταση του κλίματος και του πλανήτη, οδηγώντας τελικά σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία αποτυπώνεται στο έργο του The King’s Foundation, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Κάρολος το 1990, όταν ήταν ακόμη Πρίγκιπας της Ουαλίας, και ο οποίος φέτος γιορτάζει την 35η επέτειό του.

Το ντοκιμαντέρ θα εξερευνήσει τις ρίζες, την εξέλιξη και τα επιστημονικά θεμέλια της φιλοσοφίας της «αρμονίας» και θα τεκμηριώσει πώς αυτό το όραμα έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κίνημα. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα από την παραγωγή τροφίμων, την αστική ανάπτυξη, την αναγέννηση κοινοτήτων, τα βιώσιμα υφάσματα και τις παραδοσιακές δεξιότητες, που έχουν εμπνεύσει παρόμοια έργα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει προσωπικούς στοχασμούς του ίδιου του Βασιλιά καθώς παρακολουθεί σπάνιο αρχειακό υλικό από τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Η φύση είναι αυτή που μας συντηρεί - είμαστε μέρος της φύσης. Επομένως, ό,τι κάνουμε σε αυτήν, το κάνουμε στον εαυτό μας», τονίζει ο βασιλιάς Κάρολος προσθέτοντας: «Για μεγάλο μέρος της ζωής μου, προσπάθησα να προωθήσω και να ενθαρρύνω τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τη φύση, αντί να πηγαίνουμε εναντίον της. Με άλλα λόγια, να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στον πλανήτη μας, ο οποίος βρίσκεται υπό τόση πίεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.